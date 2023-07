Bis in die Nacht am Lagerfeuer: Das fahrende Volk liebt es einfach

Von Bill Titze - vor 32 Min. Artikel anhören Shape

Das fahrende Volk führt beim Friedberger Altstadtfest ein Lagerleben, ratscht bei Brot und Suppe. Eines ist für die Menschen am Kirchplatz besonders wichtig.

Es sind nur wenige Meter, aber der Unterschied ist gewaltig: Während im Rathaus die hohen Herrschaften in vornehmen Gewändern residieren, geht es auf dem Kirchplatz während des Altstadtfests bodenständig zu. Fröhlich schwatzend sitzen Menschen ums Lagerfeuer, als Nahrung reichen Suppe und Brot, feine Seidenschuhe sucht man vergebens. Beim fahrenden Volk ist Schlichtheit angesagt, die 50 Männer und Frauen sind schließlich keine vornehmen Bürgersleut. Und gerade darauf sind sie hier im Lager stolz.

Fahrendes Volk begeistert auf dem Friedberger Altstadtfest durch seine Tänze

"Wir sind eine lebenslustige Truppe, wir klingeln und scheppern. Das ist das Schöne am Leben im fahrenden Volk", sagt Patricia Hohler, die seit 2019 das Oberhaupt der Gruppe ist. "Wir sind einfach eine riesengroße Familie." Für zehn Tage lebt diese Gruppe ein Lagerleben rund ums Feuer. Dazu gehören aber nicht nur Kochen und die Arbeit am Stand. Die Teilnehmenden lassen sich regelmäßig an verschiedenen Plätzen in der Altstadt sehen. Dann erklingt Musik und das Volk in seinen bunten Gewändern führt historische Tänze auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .