Bis zu 43 Grad: Er steht beim Volksfest in Friedberg am Grill

Stefan Högg steht beim Volksfest in Friedberg am Grill - das auch bei 43 Grad.

Plus Stefan Högg kocht gerne bei Volksfesten. In Friedberg macht ihm die Stimmung großen Spaß. Wieso ein Schaf sein Leben verändert hat.

Von Bill Titze

Gekocht hat wohl jeder schon einmal, und wenn es nur Nudeln mit Tomatensoße sind. Im Alltag sind es meist aber wenige Personen, für die man Essen zubereitet. Bei Stefan Högg ist das anders. Er ist in diesen Tagen mit anderen für die Versorgung von mehreren hundert bis tausend Menschen zuständig. So viele kommen auf das Volksfest in Friedberg, bei dem der 42-Jährige am Festzelt-Grill arbeitet. Eine schweißtreibende Angelegenheit. Ein bisschen auch deshalb, weil seine Hendl-Philosophie mancher Bedienung nicht unbedingt in den Kram passt.

Högg kam schon früh mit Tieren in Berührung, aufgewachsen ist er auf einem Bauernhof in der Nähe von Dillingen. "Ich bin aber damals schon lieber in der Küche bei der Mutter gestanden, als auf die Felder zu gehen", erzählt Högg mit einem Lachen. Auch das Schlachten habe ihm eigentlich nie etwas ausgemacht. So interessierte er sich für den Metzgerberuf. Er absolvierte ein Praktikum - und machte eine Erfahrung, die sein Leben prägen sollte. "Das war ein Mittwoch, das weiß ich noch ganz genau", erinnert er sich. "Da sollte ich ein Schaf schlachten. Das hab ich aber nicht übers Herz gebracht."

