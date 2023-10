Blitzer eingeschlagen: Vom Täter fehlt jede Spur

Zu einer Attacke auf einen Blitzer kommt es Sonntagfrüh in Friedberg. Hinweise liegen noch nicht vor, die Polizei sucht Zeugen.

In der Aichacher Straße in Friedberg hat eine unbekannte Person einen Blitzer beschädigt. Am Sonntag gegen 6 Uhr schlug der Täter oder die Täterin die Glaseinfassung hinter dem Auslöser ein.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise sind nicht vorhanden. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)