Blitzschlag legt die Uhr der Friedberger Herrgottsruh-Kirche lahm

Die Uhren der Friedberger Wallfahrtskirche Herrgottsruh stehen still. Ursache ist ein Blitzschlag.

Plus Trotz Blitzschutzanlage verursacht der Einschlag hohe Schäden. Auch die Brandmeldeanlage ist defekt. Der Kirchenpfleger erklärt, warum die Reparatur sich hinzieht.

Von Ute Krogull

Das Gewitter war nicht stark, doch einer der wenigen Blitze an diesem Abend reichte aus, um in der Herrgottsruh-Kirche hohen Schaden anzurichten. Er traf den Turm und legte mehrere Bereiche der Elektronik lahm. Sichtbares Zeichen ist, dass seitdem die Uhren stillstehen - und das wird auch noch einige Zeit so bleiben.

Kirchenpfleger Wolfgang Schuß berichtet von dem Juni-Abend und seinen Folgen. Gegen 18 Uhr schlug der Blitz in den 37 Meter hohen Turm ein. Sofort wurde Schuß per Telefon alarmiert. Nicht wegen der Kirchturmuhr, sie ist nur das offenkundigste Beispiel für die Schäden. Doch auch die Brandmeldeanlage fiel aus und gab einen Havarie-Alarm ab. Schuß eilte sofort zu der Wallfahrtskirche.

