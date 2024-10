Brand in Friedberg-West richtet hohen Sachschaden an

Die Rauchwolke war schon von Weitem zu sehen: In Friedberg-West ist am Dienstagnachmittag ein Carport niedergebrannt. Laut Polizeiinspektion Friedberg wurden die Einsatzkräfte gegen 16.15 Uhr alarmiert. Neben der Polizei rückten die Feuerwehren aus Friedberg und Derching sowie der Rettungsdienst in die Burgfriedenstraße aus.

Feuer in Friedberg-West: Carport in Burgfriedenstraße brennt aus

Aufgrund der starken Rauchentwicklung war die Feuerwehr auch mit Atemschutzträgern im Einsatz. Gegen 18 Uhr konnte der Brand gelöscht werden, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Allerdings brannte der Carport komplett nieder – samt Inhalt, zu dem ein Wohnwagen, ein Motorrad und ein Aufsitzrasenmäher zählten. Außerdem griffen die Flammen auf ein angrenzendes Holzlager über. Das benachbarte Wohnhaus wurde von den Flammen jedoch verschont. Das Polizeipräsidium Schwaben-Nord schätzt den Sachschaden auf rund 25.000 Euro.

Die Polizei nennt bereits einen Verdacht zur Brandursache. Möglicherweise wurde das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst. Details stehen hierzu allerdings bisher nicht fest. Während des Einsatzes kam es im Umfeld zu Verkehrsbehinderungen.

Mehrere Brände beschäftigen Feuerwehr im Oktober

Im Großraum Friedberg kam es zuletzt zu mehreren Bränden, die jeweils mit einem hohen Sachschaden einhergingen. Erst am vergangenen Sonntag brannte eine Wohnung in Mering vollkommen aus, dabei wurde eine Person verletzt. Anfang Oktober brannte eine Halle in einem Kissinger Industriegebiet, dabei entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Dies reiht sich ein in die steigende Zahl der Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Friedberg. Bereits im Vorjahr musste diese mehr als 100 Mal ausrücken, was eine deutliche Steigerung zu den Vorjahren darstellt. Und auch für das aktuell laufende Jahr zeichnet sich ab, dass die 100er-Marke deutlich überschritten wird.