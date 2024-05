Hilfe für Flutopfer: Pallottiner helfen bei Katastrophe in Brasilien

Die Menschen in Brasilien leiden unter heftigen Überschwemmungen. Die Friedberger Pallottiner rufen nun dazu auf, für die Flutopfer zu spenden.

Der Süden von Brasilien wird derzeit von massiven Überschwemmungen heimgesucht. Mehr als 120 Menschen sind bei den Unwettern ums Leben gekommen. Die Millionenstadt Porto Alegre ist überschwemmt, im Rest des Bundesstaates Rio Grande do Sul spricht der Gouverneur von kriegsähnlichen Szenen. Auch die Pfarreien der dortigen Pallottiner-Santa-Maria-Provinz sind stark betroffenen. Nun rufen die Friedberger Pallottiner zum Spenden auf, um bei der Versorgung der Flutopfer helfen zu können.

„Vor kurzem bin ich noch am Flughafen in Porto Alegre angekommen, jetzt ist dort alles überschwemmt. Ich bin erschüttert“, sagt Missionssekretär Pater Reinhold Maise, der mit den Pallottinern in Brasilien in engem Kontakt steht. So berichtet ihm Pallottinerpater Wellington Carvalho de Macedo aus Porto Alegre: „Hier in Rio Grande do Sul ist die Situation sehr traurig. Es gibt viel Schmerz und Leid unter den Menschen. So etwas habe ich noch nie gesehen.“

Pallottiner-Pfarreien in Brasiliens Flutgebieten bieten Obdachlosen Unterschlupf

Auch die Stadt Santa Maria habe viele Verluste erlitten. Die gesamte Region sei zerstört worden. Und weil fünf Flüsse in Porto Alegre zusammenfließen, ballt sich die Flut dort besonders. „Unsere Pfarreien hier sind zu Orten geworden, an denen Obdachlose willkommen sind“, erzählt Pater Wellington und betont: „Wir sind hier und helfen den Menschen auf jede erdenkliche Weise. Wir haben kein Wasser mehr und vielerorts fehlt auch der Strom. Und es wird viele Tage dauern, bis der Pegel der Flüsse sinkt.“

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Einige hundert Kilometer nördlich berichtet Pater Erno Schlindwein aus Terra Roxa im Bundesstaat Paraná. Er sagt, noch niemals sei in Brasilien so eine Flutkatastrophe passiert. In drei Tagen habe es 800 Millimeter geregnet. „Da ist es unmöglich, dass das Wasser abließt.“ Zum Vergleich: Im bayernweiten Mittel fallen laut dem Bayerischen Landesamt für Umwelt im gesamten Jahr rund 942 Millimeter Regen.

Die Meteorologen sagen laut Schlindwein voraus, dass es in der Gegend von Paraná bis Uruguay künftig viele Unwetter geben werde. Im Gegensatz dazu herrsche bei ihm im Norden, 800 Kilometer vom Katastrophengebiet entfernt, Dürre und Trockenheit und der Mais verdorre. Trotz der Vernichtung und der Toten erlebt Pater Schlindwein aber auch viel Solidarität, wie er betont. Die Pallottiner wollen daher nun bei der Versorgung der Flutopfer helfen.

Hochwasser in Brasilien: Helfer kämpfen gegen die Zeit

Wie die Medien berichten, versuchen Helfer in einem Rennen gegen die Zeit, Menschen zu retten. Mehr als 3000 Soldaten, Rettungskräfte und Feuerwehrleute waren im Einsatz, um von den Wassermassen eingeschlossene Menschen in Sicherheit zu bringen und mit dem Notwendigsten zu versorgen. Auf Häuserdächer geflüchtete Bewohner warteten auf Rettung, andere fuhren mit Kanus oder kleinen Booten durch die in Flüsse verwandelten Straßen der Metropole. Rettungskräfte suchten mit Allradfahrzeugen und Jet-Skis im hüfthohen Wasser nach Gestrandeten.

Von dem Hochwasser sind demnach etwa 850.000 Einwohner in 340 Ortschaften des Bundesstaates Rio Grande do Sul betroffen. In den meisten von ihnen wurde der Notstand ausgerufen. Die Millionenstadt Porto Alegre war nach den heftigen Regenfällen vollständig überschwemmt. Dort habe der Guaíba, ein Zusammenfluss mehrerer Flüsse, mit 5,28 Metern den höchsten Wasserstand seit 1941 erreicht. In nur zehn Tagen sei in dem an Argentinien und Uruguay grenzenden Bundesstaat so viel Regen gefallen wie sonst in drei Monaten. Dies sei auch eine Folge des Klimawandels, wurden Meteorologen zitiert. Derzeit werden die Wetterextreme durch das Klimaphänomen El Niño noch verstärkt.

Friedberger Pallottiner nehmen Spenden für Flutopfer entgegen

Spenden an die Katastrophenhilfe der Pallottiner können unter der Bankverbindung DE87 4726 0307 0018 1817 00, Bank für Kirche und Caritas eG, BIC: GENODEM1BKC getätigt werden. Der Verwendungszweck lautet: Brasilien Flut.