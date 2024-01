Brasspur im Wittelsbacher Schloss: Eine Zeitreise durch vier Jahrzehnte

Im historischen Ambiente erlebte das Publikum in Friedberg eine besondere Nacht. Das Ensemble bietet das Beste aus 40 Jahren.

Im eleganten Ambiente des Wittelsbacher Schlosses erlebten knapp 200 Gäste einen musikalischen Höhepunkt des Jahres: das Konzert der Band Brasspur mit dem Titel "Bühne frei für das Beste aus 40 Jahren Brasspur". Der Abend begann mit einem festlichen Sektempfang, bei dem die Vorfreude auf die Darbietung spürbar in der Luft lag. Die Erwartungen wurden nicht enttäuscht.

Zweiter Bürgermeister Richard Scharold gab nach seiner Ansprache die Bühne frei für die Musiker. Die Besonderheit des Ensembles liegt nicht nur in seiner musikalischen Exzellenz, sondern auch in der unkonventionellen Besetzung. Zwei Trompeten, ein Horn, eine Posaune und eine Tuba schufen eine harmonische Klangvielfalt, die unter Leitung von Harald Bschorr zu einem Erlebnis verschmolz. Bschorr, der auch Posaunist ist, führte mit Charme und Witz durch den Abend.

Ein Elefant im Wittelsbacher Schloss in Friedberg

Der Konzertauftakt erfolgte mit dem triumphalen Marsch aus Giuseppe Verdis "Aida". Die Musik wurde jedoch durch eine überraschende Einlage unterbrochen, als Bschorr einen Miniatur-Elefanten auf die Bühne brachte – eine amüsante Interpretation seiner Überzeugung, dass "Aida" ohne dieses Tier nicht vollständig wäre. Das Publikum reagierte mit herzlichem Lachen, und so war der Ton für einen unterhaltsamen Abend gesetzt.

Dann folgte eine Ouvertüre zu Mozarts "Die Zauberflöte". Gefühlvoll war die Arie "O mio bambino caro" aus Puccinis Oper "Gianni Schicchi". Die Brassband präsentierte eine facettenreiche "Carmen"-Suite von Bizet. Das Publikum erlebte eine Achterbahn der Emotionen, von feierlich über beschwingt bis zu humorvoll. Die Überraschungen ließen nicht nach, als Evgeni Trambev, der das Horn spielte, hinter der Bühne verschwand. In einem weißen Tutu kehrte er zurück und leitete so zu "Der Schwan" aus Camille Saint-Saëns' "Der Karneval der Tiere" über.

Cowboyhütte und Walzerklänge in Friedberg

Nach der Pause überraschte das Ensemble, das sich 1984 als "Augsburger Blechbläserquintett" gegründet hatte, mit einer dynamischen Polka – "Auf der Jagd" von Johann Strauss Sohn. Weiter ging die Reise mit den Walzerklängen von "An der schönen blauen Donau" von Johann Strauss Sohn und einer Champagne-Polka. Die Musiker kehrten mit Cowboyhüten auf die Bühne zurück und präsentierten die Titelmelodie aus "Die glorreichen Sieben". Die Kostüme und die humorvolle Inszenierung verliehen dem Abend eine besondere Note, die nicht nur für die Ohren, sondern auch für die Lachmuskeln der Zuschauer ein Fest war. Zum Abschied sang Stefan Wiedemann den Abba-Hit "Thank You for the Music".

Das Konzert "Bühne frei für 40 Jahre Brasspur" markierte nicht nur 40 Jahre seit der Gründung im Jahr 1984, sondern auch eine harmonische Verbindung von musikalischer Exzellenz und unterhaltsamer Inszenierung. Das begeisterte Publikum spürte die Chemie zwischen den Musikern und verließ den Festsaal inspiriert und erfüllt von der Musik der Brassband. Sonja Weinfurtner, die die Veranstaltung organisierte, schuf einen Abend voller Abwechslung, der die Menschen nicht nur durch die Ohren, sondern auch durch das Herz berührte.