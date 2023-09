Friedberg

"Brauchen die Jagd": So steht es um den Wald in der Region

So soll der Wald aussehen: Der neue Wald steht bereits in Lauerstellung.

Plus Die extremen Wetterbedingungen setzen dem Wald im südlichen Landkreis Aichach-Friedberg zu. Warum Förster Brandl dennoch (verhalten) optimistisch ist.

Von Bill Titze

"Ich sehe was, was mir gar nicht gefällt", sagt Förster Rudi Brandl und deutet auf einen rund hundert Meter entfernten Bereich. Dort hat er Borkenkäfernester ausgemacht. Flugs nimmt er eine Dose mit roter Sprühdose in die Hand und macht sich auf den Weg, um die Stelle zu markieren. Eine Situation, die er zur Genüge kennt. Borkenkäfer sind wie überall ein großes Problem für den Wald im südlichen Landkreis. Für Brandl steht fest: Der Wald muss sich ändern, um zukunftsfähig zu bleiben. Warum die Jagd dafür entscheidend ist.

Brandl ist Mitglied der bayerischen Forstverwaltung, Eurasburgs Revierleiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg. In dieser Funktion ist er für rund 7000 Hektar Waldfläche direkt oder indirekt verantwortlich. 1800 Hektar davon sind Staatswald, einige hundert kommunaler Wald und 4500 Hektar gehören Privatbesitzern. Sie sind für Brandl diejenigen, auf die es ankommt, um den Wald in Schuss zu halten.

