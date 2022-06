Braucht Friedberg 19 neue Windräder?

Plus Gas wird knapp, Strom wird teuer. Doch Friedberg ist Schlusslicht bei erneuerbaren Energien. Das muss sich ändern, fordert das Bündnis nachhaltiges Friedberg.

Angesichts der drohenden Gasknappheit und der steigenden Energiekosten sind Privatleute und Unternehmen in großer Sorge. In diesem Zusammenhang bekommt das Thema erneuerbare Energien neue Dringlichkeit. Friedberg tue hier zu wenig, kritisierte nun das Bündnis nachhaltiges Friedberg.