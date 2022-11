Friedberg

vor 17 Min.

Braucht Friedberg eine neue Wasserversorgung?

Plus Bisher nutzt die Stadt Friedberg fünf Tiefbrunnen in der Lechebene. Die Genehmigung für deren Betrieb läuft in den nächsten Jahren aus.

Von Thomas Goßner

Aus bis zu 180 Metern Tiefe kommt das Friedberger Trinkwasser, es ist Jahrtausende alt und besonders rein, weil es durch schwer durchlässige Bodenschichten vor dem Eintrag von Schadstoffen geschützt ist. Doch die Fortschreibung des Regionalplans sieht vor, das Tiefengrundwasser durch oberflächennahes Grundwasser zu ersetzen. Zudem laufen auch die Genehmigungen für die Friedberger Brunnen in den kommenden Jahren aus. Wie geht es dann weiter?

