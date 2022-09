Friedberg

Brauchtum mit Gehirnjogging: Schafkopf lernen in Friedberg

Plus Edith Wiese bietet ab Oktober einen Schafkopf-Anfängerkurs bei der Vhs Aichach-Friedberg an. Was die Friedbergerin an diesem Kartenspiel so fasziniert.

Von Sabine Roth

Fürs "Schafkopfen" braucht man Taktik, Teamfähigkeit und viel Glück. Dann kann nichts mehr schiefgehen. Viele trauen sich an dieses Kartenspiel erst gar nicht heran, doch man kann es schnell lernen und wird viel Spaß daran haben, weiß Edith Wiese. Die 71-Jährige bietet diesen Kurs bei der Volkshochschule (Vhs) Aichach-Friedberg an. "Leider musste der erste Kurs im November 2020 aufgrund des Corona-Lockdowns abgebrochen werden", bedauert die rüstige Rentnerin. Jetzt ist sie guter Dinge und hofft auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Denn für die einen ist das Schafkopfspiel ein "bayerischer Mythos", für die anderen "der beste Zeitvertreib der Welt". "Dieses Kartenspiel ist auf alle Fälle spannend und hochkomplex", sagt Wiese. Es ist in seiner Vielfalt schier grenzenlos und macht vor allem viel Spaß. Und: Das Schafkopfen kann jeder lernen. Zudem wird auch das Gehirn trainiert, weil das Spiel viele Kombinationen zulässt.

