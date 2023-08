Brennpunkt Jahnstraße: So möchte die Stadt Friedberg die Lage entschärfen

Plus Anwohner ärgern sich über Schnellfahrer und die Verkehrsführung. Sie sorgen sich um die Sicherheit vor Ort. Bürgermeister Eichmann möchte handeln - sieht aber Grenzen.

Die Situation in der Jahnstraße bewegt die Gemüter. Über 20 Beschwerdebriefe gab Anwohner Klaus Frank bei Bürgermeister Roland Eichmann ab. Tenor: Seitdem die Straße durch die Sperrung der Münchner Straße Umleitungsstrecke ist, fahren Verkehrsteilnehmer regelmäßig zu schnell und missachten Regeln. Eine Stelle sorgt für besonderen Unmut.

"Es geht mir nicht darum, die Leute zu bestrafen", betont Frank, der die Briefaktion initiiert hat. "Ich möchte, dass die Menschen die Regeln akzeptieren und Sicherheit herrscht." So werde laut eigener Beobachtung die zulässige Geschwindigkeitsgrenze von 20 km/h von 75 Prozent der Fahrzeuge übertreten. Dies gelte auch für Busse und Bauhof-Fahrzeuge. Außerdem würden Fußgänger von den schmalen Gehsteigen genötigt. Im Brief fordern Frank sowie seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter unter anderem verstärkte Kontrollen sowie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen.