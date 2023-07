Friedberg

Bressuire und Friedberg: Beim ersten Besuch kam das Fernsehen

Plus Der Kontakt zwischen Friedberg und Bressuire ist eng. Dafür sorgte auch eine außergewöhnliche Konzertreise. Im nächsten Jahr möchte man politisch werden.

Alles begann mit Unverständnis. Als Alt-Bürgermeister Albert Kling vor rund 30 Jahren einen Brief auf Französisch erhielt, hatte er keinen blassen Schimmer, um was es eigentlich ging. Kurzerhand ging er zu seinem Freund Walter Föllmer, der an der französischen Grenze aufgewachsen war und die Sprache beherrschte. Der las den Brief und teilte Kling mit: Eine Gemeinde namens Bressuire möchte mit Friedberg befreundet sein. Zu diesem Zeitpunkt wussten die beiden noch nichts über den kleinen Ort im Westen des Nachbarlandes - das sollte sich aber sehr schnell ändern.

Nur wenige Zeit später fuhren Kling und Föllmer die rund 1000 Kilometer gen Westen, um "sich das mal anzuschauen", wie Föllmer sagt. Mit einem entspannten Besuch, wie es sich die beiden Männer vorgestellt hatten, wurde es nichts. Stattdessen erwartete sie durchgetaktetes Programm mit Besuchen in allen möglichen Einrichtungen. "Sogar das Lokalfernsehen war dort und ich musste beim Interview ran, weil ich ja Französisch konnte", erinnert sich Föllmer lachend. Offenkundig hatte eine Lehrerin aus Bressuire ordentlich Werbung für Friedberg betrieben. Diese hatte an einem Lehreraustausch ins Wittelsbacher Land teilgenommen und in ihrer Heimat von der Stadt geschwärmt. Deshalb auch der Brief an Bürgermeister Kling.

