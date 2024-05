BRK-Kleiderladen feiert Geburtstag

Vor zehn Jahren eröffnete der BRK-Kleiderladen "Anziehend" in Friedberg. Es gibt ab 5. Mai besondere Aktionen.

Im Mai geht es bei „Anziehend“ rund, denn der BRK-Kleiderladen wird zehn Jahre alt. Begonnen hat alles im Mai 2014. Ein ganz kleiner Laden öffnete in der Friedberger Bauernbräustraße seine Pforten. Auf rund 40 Quadratmetern gab es gute Secondhand-Kleidung für wenig Geld. Der BRK-Laden stand allen Bürgerinnen und Bürgern offen, nicht nur Menschen mit geringem finanziellem Budget konnten nun beim Roten Kreuz einkaufen. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Das neue Konzept kam gut an und schon bald war klar: Der Laden ist zu klein, etwas Größeres muss her. Anfang 2018 war es dann so weit. „Anziehend“ zog in die ehemaligen Geschäftsräume der „Mode-Ecke“ in der Ludwigstraße um und ist mittlerweile zu einem gefragten Einkaufsspot geworden. Ein Team von etwa 60 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kümmert um Kundinnen und Kunden. Einkaufen im Sinne der Nachhaltigkeit und günstige Preise sind die beiden starken Zugpferde des BRK-Kleiderladens, die modischen und gut erhaltenen Klamotten finden großen Anklang. Der Erlös kommt der Rotkreuzarbeit im Landkreis zugute.

Zehn Jahre – zehn Tage Jubiläumspreise: Unter diesem Motto lassen sich ab Marktsonntag vom 5. bis 16. Mai Schnäppchen machen. Am letzten Tag, 16. Mai, gibt es dann ein Geburtstagsspezial: um 11 Uhr geben die Friedberger Kräuterweiber humorvolle Texte zu bekannten Melodien zum Besten, um 15 Uhr verzaubert der Magier Mr. Hagen das Kleiderladenpublikum mit seiner interaktiven Zaubershow „The Inverse Illusionist“, im Anschluss begeistert er Groß und Klein mit gekonnt modellierten Luftballonfiguren. Darüber hinaus lockt ein Glücksrad mit vielen Gewinnen. Der Kleiderladen hat am 16. Mai durchgehend von 9 bis 18 Uhr geöffnet, das Rote Kreuz bittet darum, eine Einkaufstasche mitzubringen. (AZ)