Bruno Bieri spielte schon für den Dalai Lama - und kommt jetzt nach Friedberg

Bruno Bieri will das Publikum im Wittelsbacher Schloss in Friedberg mit Klängen von Alphorn, Hang und Piano begeistern.

Plus Der Schweizer Bruno Bieri wird bei seinem Auftritt im Schloss gleich drei Instrumente spielen. Zwei davon haben einen Bezug zu seiner Heimat – das ist ihm wichtig.

Er hört Naturklänge in Alphorn-Melodien, singt Ober- und Unterstimme gleichzeitig und hat schon für den Dalai Lama gespielt – nach einem Gespräch mit Bruno Bieri stellt man sich unwillkürlich die Frage, was der Schweizer im musikalischen Bereich eigentlich nicht kann oder erlebt hat. Bei seinem Auftritt am Freitag, 10. Februar, um 20 Uhr im Wittelsbacher Schloss wird das Publikum einige seiner Fähigkeiten zu hören bekommen. Und kann auch selbst etwas lernen, wie er im Vorgespräch ankündigt.

