Buch zur Friedberger NS-Zeit geplant: Deckt es Unliebsames auf?

Die Nationalsozialisten trieben auch in Friedberg ihr Unwesen. Hier feiern sie am Kriegerdenkmal den zum „Heldengedenktag“ umbenannten Volkstrauertag mit Flammenschüsseln und Kranzniederlegungen.

Plus Die Ereignisse zwischen 1933 und 1945 soll ein Buch beleuchten. Veranschlagt sind für das Projekt fast zehn Jahre. Stadträte halten es für ein heikles Thema.

Die berühmten, mutigen "Friedberger Frauen", die am Friedberger Berg kurz vor Kriegsende Widerstand gegen die SS leisteten, sind in Friedberg weitgehend bekannt. Ansonsten liegt aber vieles aus der NS-Zeit der Stadt im Dunkeln. Das könnte sich ändern. Der Kulturausschuss votierte für die Erarbeitung eines Konzepts für ein Buch über das Thema. Einige Stadträte stimmten aber nur mit Bedenken zu.

NS-Geschichte in Friedberg nicht einfach zu behandeln

Die Idee kommt von Stadtpfarrer Steffen Brühl und Bürgermeister Roland Eichmann. "Pfarrer Brühl hat angeregt, dass in Friedberg nicht nur die Gefallenen des Krieges geehrt werden sollen, sondern auch diejenigen, die in dieser Zeit umgebracht worden sind", erklärte Eichmann. Man wolle aber auch herausfinden, wer für Verbrechen in Friedberg verantwortlich war. Eichmann betonte, dass das Buch unabhängig von aktuellen Entwicklungen bleiben solle. "Es soll für sich stehen." Hintergrund dieser Aussage: Erst kürzlich fand in Friedberg eine große Demo gegen Rechtsextremismus statt.

