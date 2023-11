Das erwartet die Besucher dieses Jahr auf dem karitativen Christkindlmarkt

Der karitative Christkindlmarkt in Friedberg findet 2023 schon zum 52. Mal statt. Neben viel Musik ist auch an den Ständen einiges geboten. Es gibt Neuerungen.

Bisher sind es nicht mehr als einige Bretter, die vor der Stadtpfarrkirche von den bald stattfindenden Weihnachtsmärkten künden. Große, orangefarbige Fahrzeuge liefern diese an, Arbeiter sind damit beschäftigt, sie in die richtige Position zu bringen. Seit Freitag läuft der Aufbau. Die Buden, die in den kommenden Wochen hergerichtet werden, sind sowohl für den Friedberger Advent als auch den karitativen Christkindlmarkt. Dieser öffnet von Donnerstag, 30. November, bis Sonntag, 3. Dezember, seine Pforten. Ein buntes Programm soll die Menschen vor der Stadtpfarrkirche erfreuen. Zwei neue Gruppen sind am Start.

Bereits zum 52. Mal findet der karitative Christkindlmarkt statt. Seitdem ist er immer weiter gewachsen. Heuer sind es noch einmal zwei Buden mehr, sodass in diesem Jahr 20 Gruppen ihre Waren anbieten. Die sind aber bei weitem nicht nur an den vier Tagen zwischen November und Dezember im Einsatz. "Einige fangen schon einige Monate vorher an, um beispielsweise Marmelade einzukochen", erklärt Organisatorin Ulrike Sasse-Feile. "Dieses ehrenamtliche Engagement macht den karitativen Weihnachtsmarkt einfach aus." So sind auch wesentlich mehr Menschen an der Veranstaltung beteiligt, als letztlich an den Ständen präsent sind. Sasse-Feile schätzt, dass bis zu 150 Menschen am Markt mitwirken. "Es ist ein einzigartiges Sozialwerk der Stadt, an dem Leute aus Wirtschaft, Kultur und Sport teilhaben."

Zwei Gruppen sind beim Christkindlmarkt in Friedberg neu dabei

Sportlich ist im Normalfall auch Stefanie Brackmann unterwegs. Sie betreibt die Tanzschule Freiraum Dance & Art - und wird in diesem Jahr erstmals am Christkindlmarkt teilnehmen. Jedoch nicht mit einer Tanzvorführung, sondern mit selbstgebastelten Sachen. "In der Corona-Zeit konnten wir ja nicht zusammen tanzen und so hat sich dann eine Gruppe gebildet, die sich über Bastelideen ausgetauscht hat." Diese trifft sich weiterhin, acht Frauen machen mit. Diese waren so fleißig, dass die Werke ohne Probleme für den Verkauf reichen. Bilderrahmen und Windlichter werden am Stand unter anderem verkauft "Schon meine Mutter hat auf dem karitativen Christkindlmarkt verkauft und da dachte ich, das wäre doch eine schöne Idee", erzählt Brackmann, wieso sie sich zur Teilnahme entschieden hat.

Es gibt auf dem Weihnachtsmarkt eine reiche Auswahl an Produkten.

Zum ersten Mal dabei sind ebenso die Pallottiner, die unter anderem fair produzierte Taschen aus Malawi, Schmuck sowie Marmelade und Honig verkaufen. Ein anderes Verkaufsstück hat eine besondere Geschichte. Eine Frau aus Indien hat farbenfrohe Rosenkränze geknüpft. Sie erkrankte im Alter von drei Jahren an Kinderlähmung und ist seitdem an den Rollstuhl gefesselt. Da ihre Mutter ebenfalls früh starb und ihr Vater sich nicht um sie kümmern konnte, kam sie im Heim Shantidhama der Pallottiner unter. Dort kocht sie - und trägt durch die Rosenkränze zum Unterhalt des Hauses bei. An dieses Heim für alte und verlassene Menschen geht ein Teil der Erlöse des Weihnachtsmarkts. Außerdem erhält die Missionsstation der Benediktinerinnen bei Ndanda in Tansania Spendengelder.

Im Divano in Friedberg gibt es einen Büchermarkt

Neben den Ständen gibt es auch woanders einiges zu entdecken. Der Frauenbund richtet im Divano einen Büchermarkt sowie einen Handarbeitsmarkt aus. Dort gibt es alle Sorten von gebrauchten Büchern. Auch das Friedberger Gymnasium bietet wie jedes Jahr Lesestoff für die Gäste des Weihnachtsmarkts. Darüber hinaus verkauft Manfred Losinger während der Marktzeiten Christbäume. Ein Flohmarkt findet aber nicht statt.

Der karitative Weihnachtsmarkt lockt seit vielen Jahrzehnten die Besucherinnen und Besucher.

Neben den Verkaufsständen soll auch das Programm für gute Unterhaltung sorgen. So spielen unter anderem das Nachwuchsorchester der Stadtkapelle Friedberg sowie Hans Jürgen Trinkl mit seinen Bläsern. Außerdem tritt die Bläsergruppe Derching auf. Los geht es am Donnerstag um 18 Uhr mit dem Auftritt des Grundschulchors Friedberg. Kinder dürften derweil in Vroni's Backstube jede Menge Spaß haben. Dort können sie sich an Plätzchen und Co. ausprobieren. "Der Teig wird dabei gestellt", so Sasse-Feile. Vielleicht bieten sie ihre Erzeugnisse ja auch dem Nikolaus an. Gelegenheit gibt es dazu auf jeden Fall. So kommt dieser sowohl am Samstag als auch am Sonntag von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr nach Friedberg.

Letztes Jahr kamen viele Menschen zum karitativen Markt in Friedberg

Bezüglich der Besucherzahl möchte Organisatorin Sasse-Feile zwar keine Prognose abgeben. Sie rechnet jedoch mit vielen Gästen, bereits beim ersten Markt nach Corona 2022 war einiges los. "Letztes Jahr haben uns die Menschen überrannt, da sind den Pfadfindern bei der Eröffnung noch die Bratwürste ausgegangen", erinnert sie sich mit einem Lachen. Das soll in diesem Jahr natürlich nicht passieren. "Wir sind auf einen Ansturm vorbereitet."