Bücherei und Café Divano werden zum Begegnungszentrum

Über 100.000 Ausleihen hatte die Stadtbücherei St. Jakob 2023 zu verzeichnen. Sie sei „eine tolle Bücherei in ehrenamtlicher Hand“, lobte Kommunalreferent Stefan Kreitmeyr in der Stadtratssitzung. Jetzt soll sie noch ein bisschen toller werden, zumindest was die Aufenthaltsqualität anbelangt. Für 900.000 Euro wird sie umgebaut und zusammen mit dem Café Divano zu einem Begegnungszentrum aufgewertet. In der Sitzung ging es um Zeitplan, Konzept, Kosten - und Bedenken.

Ute Krogull Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bücherei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Begegnungszentrum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis