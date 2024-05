Bündnis für Demokratie in Friedberg ruft am 8. Mai zu einer Menschenkette auf

Ein sichtbares Zeichen unter dem Motto "Hand in Hand Demokratie schützen" wollen die Organisatorinnen und Organisatoren am kommenden Mittwoch ab 17.30 Uhr mit ihrer Aktion setzen.

Mit einer ersten Aktion tritt das neu gegründete Friedberger Bündnis für Demokratie und Vielfalt in die Öffentlichkeit und plant eine Menschenkette. Am Mittwoch, 8. Mai, jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 79. Mal und das Friedberger Bündnis für Demokratie und Vielfalt lädt zu einer zentralen Veranstaltung im Herzen Friedbergs. Die Veranstaltung beginnt auf dem Marienplatz um 17.30 Uhr mit kurzen Ansprachen und einem gemeinsamen Lied. Im Anschluss daran bildet sich die Menschenkette rund um das Rathaus und die Jakobskirche. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, Schals mitzubringen, um die Kette notfalls zu verlängern.

Erste große Veranstaltung des Friedberger Bündnisses für Demokratie

Der Zusammenschluss unter dem Namen "Friedberger Bündnis für Demokratie und Vielfalt" will ein Netzwerk im Sinne des demokratischen Grundgedankens aufbauen. Es gründete sich im März. Die Idee des Bündnisses entstand mit der Demo für Demokratie in Friedberg Ende Januar. Nach der Kundgebung wollten die Initiatoren die Energie der Friedbergerinnen und Friedberger mit in einen neuen Zusammenschluss nehmen. Als zusätzlich noch das Treffen von Rechtsextremen in Dasing bekannt wurde, war die Motivation der Organisatoren noch mal stärker. Bei der Gründungsversammlung im März waren dabei die Stadt, das Frauenforum Aichach-Friedberg sowie die Pfarrei St. Jakob und Vertreter aus verschiedenen Parteien, Sportvereinen, Religionsgemeinschaften und weiteren Organisationen.

Am Mittwoch möchte das Bündnis unter dem Motto „Hand in Hand Demokratie schützen“ vor den Europawahlen am 9. Juni in Friedberg ein Zeichen setzen und zur Wahl der demokratischen Parteien aufrufen. Gemeinsam soll der Text von Schillers „Ode an die Freude“ gesungen werden, der die berühmte Textzeile „Alle Menschen werden Brüder“enthält, die zur Menschlichkeit und Solidarität aufruft. "Die Aufnahme des von Beethoven vertonten Texts schickten die Amerikaner schon 1977 mit Voyager 1 ins All und vor kurzem erhielt die Bodenstation im April 2024 die Nachricht, dass diese Botschaft von der Erde ins Universum bereits 25 Milliarden Kilometer entfernt ist. Ein schönes Bild für universale Gültigkeit dessen, was Menschlichkeit ausmacht", so Jacoba Zapf.

Menschenkette am 8. Mai 2024 in Friedberg: Straßen gesperrt

Aufgrund der Versammlung wird die Ludwigstraße von 17.30 bis 19 Uhr gesperrt. Deshalb werden alle betroffenen Fahrten der AVV-Buslinien 200 und 201 über die Afrastraße und Steirer Berg umgeleitet.

