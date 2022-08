Das Bürgernetz bangt um seine Kuchen-Aktion in Friedberg

Über zwei Jahre haben Ehrenamtliche die Friedberger Seniorenheime mit selbst gebackenen Leckereien versorgt. Nun musste die Initiative eingestellt werden.

Über zwei Jahren waren die 30 ehrenamtlichen Kuchenbäckerinnen und -bäcker vom Bürgernetz mit Feuereifer bei der Sache. Sie versorgten die Menschen in den drei Friedberger Seniorenheimen mit selbst gebackenen Leckereien. Jedoch musste diese Initiative nun kurzfristig eingestellt werden.

Bürgernetz-Leiterin Jeanne Graf de Vergara sagt: „Viele unserer fleißigen Kuchenbäckerinnen und -bäcker sind selbst im Urlaub, betreuen Kinder oder Enkelkinder. Überhaupt hat sich, nach über zwei Jahren, bei einigen unserer Freiwilligen eine gewisse Backmüdigkeit eingestellt. Und im Alltag ist Corona für viele von uns nicht mehr direkt spürbar. Für die älteren Menschen in den Seniorenheimen ist der Tagesablauf – auch ohne die Pandemie – nach wie vor mit vielen Einschränkungen verbunden.“ Dass dort die Normalität noch nicht zurückgekehrt sei, werde dem Bürgernetz von den Pflegedienstleitungen der Friedberger Einrichtungen bestätigt. Die Bewohner und Bewohnerinnen seien verunsichert und zurückhaltend und trauten sich nicht dorthin, wo es größere Menschenansammlungen gibt.

Friedberger Seniorenheime wurden mit Kuchen versorgt

Viele der älteren Menschen könnten eben nicht einfach mal so in die Stadt laufen. Den Betreuungsteams gelinge es immer wieder, mit abwechslungsreichen und vielfältigen Aktionen in den Häusern die Lebensfreude ihrer Schützlinge zu stärken. Eine hochbetagte Heimbewohnerin stehe für viele, die die süße Abwechslung mittlerweile schmerzlich vermissen. „Schade – ich habe mich immer riesig über die vielen feinen Kuchen gefreut“, sagt sie.

Jakob Alaskiewitsch, Heim- und Pflegedienstleiter des Karl-Sommer-Stifts, das ebenfalls alle drei Wochen beliefert wurde, meint zu der Aktion: „Jeder freut sich auf ein Stück Zuhause in Form von selbst gebackenen Kuchen. Einsamkeit ist ein großes Thema. Da sind die Kuchen eine willkommene Abwechslung, ein Anlass, um zusammen zu sein. Wir freuen uns über die Wertschätzung und Anerkennung für unsere Bewohner und das Personal. Das fördert das Gemeinschaftsgefühl.“

Das Bürgernetz sucht dringend weiter Bäckerinnen und Bäcker. Foto: Manfred Reichenbach

Die Mitarbeiterin eines Seniorenheimes hat die gleichen Erfahrungen gemacht: „Unsere Bewohnerinnen und Bewohner haben nicht mehr so viel Abwechslung. Wenn dann die leckeren Präsente kamen, war das ein Glücksmoment, etwas ganz Besonderes. Allein der Anblick ruft schon Glücksgefühle hervor. Die Kuchen waren das Highlight des Tages.“

Auch bei den verbliebenen ehrenamtlichen Helfern macht sich ein klein wenig Wehmut breit. Josef Fromm hat über zwei Jahre die Kuchen abgeholt und in die Seniorenheime gebracht: „Die alten Menschen hatten eine Riesenfreude. Die sagten: Ui! Heute kriegen wir wieder etwas Leckeres. Man kann doch ein bisschen was Nettes machen für die Leute, die nirgendwo mehr hinkommen und nicht einfach aus dem Haus spazieren können.“

Bürgernetz Friedberg würde Aktion gerne fortführen

Und Robert Schmidt, der andere Fahrer: „Die Backaktion war eine tolle Sache. Diese schönen, selbst gebackenen Kuchen, die machten was her. Die Heimbewohner unterstütze ich gerne.“ Ein weiter Ehrenamtlicher, der schon lange als Kuchenbäcker mit dabei ist, sagt dazu: „Ich möchte, dass die Menschen in den Heimen wissen, dass jemand an sie denkt. Es gibt einen Tag, auf den sie sich freuen können. Backen ist für mich ein Hobby, das glücklich macht. Es wäre schön, wenn wir diese gelungene Aktion fortsetzen könnten.“

Das möchte auch Bürgernetz-Leiterin Jeanne Graf de Vergara, die in Friedberg und den Ortsteilen auf der Suche nach neuen Bäckerinnen und Bäckern ist. Freiwillige, die ihre Lust auf das Backen mit einem guten Werk verbinden möchten, können sich bei ihr im Bürgernetz telefonisch unter 0821/21702418 oder per Mail an info@buergernetz-friedberg.de melden. (AZ)