Diskriminierung selbst erlebt: Bürgerrechtlerin spricht beim Frauenforum

Juandalynn Abernathy hat als Kind in den USA die Diskriminierung am eigenen Leib gespürt. Welche Parallelen gibt es zu Deutschland?

Nachdem coronabedingt der Frauenempfang zum Internationalen Frauentag im vergangenen Jahr ausfallen musste, lädt das Frauenforum Aichach-Friedberg heuer wieder ins Wittelsbacher Schloss ein.

Für den Empfang am Sonntag, 13. März, um 10.30 Uhr hat das Frauenforum einen besonderen Gast gewonnen, nämlich Juandalynn Abernathy. Sie erlebte als Kind den Beginn der Bürgerrechtsbewegung im Süden der USA hautnah mit und übersiedelte als junge schwarze Frau nach Deutschland, wo sie zunächst ihr Gesangsstudium fortsetzte und später eine Familie gründete.

Aufgrund eigener prägender Diskriminierungserfahrungen in der Kindheit und aufgrund der politischen Bürgerrechtsarbeit ihrer Eltern in den Fünfziger- und Sechzigerjahren in den Südstaaten der USA, begann sich Juandalynn Abernathy schon früh mit dem Thema Rassismus auseinanderzusetzen.

Ihr Vater gründete mit Martin Luther King die Friedensbewegung in den USA

Juandalynn Abernathy ist die Tochter von Ralph Abernathy, der gemeinsam mit Martin Luther King die Friedensbewegung in den USA begründete. Deren Vater nach der Ermordung Kings den gemeinsamen Kampf gegen Rassismus und die Benachteiligung der Schwarzen weiter vorantrieb und dafür mehr als drei Dutzend Mal eingesperrt wurde. Ein friedvoller Kämpfer, dessen Kinder ständig in der Angst vor Anschlägen und Übergriffen lebten.

Inzwischen lebt Juandalynn Abernathy in Balingen, auf halber Strecke zwischen Stuttgart und Bodensee. Sie unterrichtet Gesangsschüler, steht verschiedenen Chören vor. Aber öffentliche Auftritte sind selten – vor allem so denkwürdige wie 1996 in Atlanta bei der Eröffnung der Olympischen Spiele, als sie für die deutsche Delegation sang. Ein größeres Fernsehpublikum erreichte sie 2019, als sie bei der TV-Castingshow „The Voice senior“ auftrat.

Eine Partei hat in Deutschland das gesellschaftliche Klima verändert

Da sie nun aber schon etwa vierzig Jahre in Deutschland lebt, kann sie ebenso authentisch von ihren diesbezüglichen Erlebnissen in vier Jahrzehnten hierzulande berichten. „In Deutschland hat sich dazu im letzten Jahrzehnt bekanntermaßen eine Partei entwickelt, die offen ausländerfeindliche und rassistische Positionen vertritt und das gesellschaftliche Klima dadurch spürbar verändert hat“, so die Sprecherin des Frauenforums Aichach-Friedberg, Marion Brülls.

Daher gibt Juandalynn Abernathy in ihrem Festvortrag Einblicke in ihre Erfahrungen unter dem Titel „Vielfalt statt Rassismus“ und sorgt als ausgebildete Sängerin auch selbst für die musikalische Umrahmung. Begleitet wird sie auf dem Klavier von Amelie Warner. Im Anschluss besteht für die Gäste wie immer die Gelegenheit zum Austausch bei Sekt und Häppchen.

Frauenforum Aichach-Friedberg bittet um Anmeldung

Für die Veranstaltung des Frauenforums in Zusammenarbeit mit der Stadt Friedberg gelten die Corona-Regeln nach 2G. Da die Plätze begrenzt sind, bittet das Frauenforum nach Möglichkeit um eine schriftliche Anmeldung unter: fam.bruells@arcor.de. (AZ)