Bund Naturschutz muss Bäume fällen

Der Bund Naturschutz Friedberg betreut ein Pachtgrundstück in Friedberg. Warum hier Eschen gefällt werden müssen.

Seit über 30 Jahren betreut der Bund Naturschutz Friedberg ein Pachtgrundstück von 4000 Quadratmetern an der Ecke Robert-Koch-Straße/Schützenstraße entlang der Friedberger Lechleite. Nun zeigen sich hier, wie an der gesamten Lechleite, Schäden an Eschen. Beim Eschentriebsterben fault letztlich der Stamm und der Baum fällt um.

Weil Gefahr für Spaziergänger:innen und Radfahrer besteht, müssen im Februar über 100 Eschen gefällt werden, wie der BN mitteilt. Forstleute haben ebenso wenig einen Schutz gegen die Pilzerkrankung gefunden wie resistente Eschen. "Es bleibt uns nur die Fällung, auch wenn uns das Herz blutet", so Andreas Fuchs, Vorsitzender des BN in Friedberg. Eine Aufforstung mit Bäumen, die in hiesigen Wäldern eher selten vorkommen, ist geplant. (AZ)