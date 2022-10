Bund Naturschutz wählt neuen Vorsitzenden

Friedberger Ortsgruppe will sich verstärkt um Biotope kümmern. Eine erste Aktion steht bereits fest.

Die Ortsgruppe Friedberg im Bund Naturschutz hat eine neue Leitung gewählt. Vorsitzender ist Agraringenieur Andreas Fuchs, der die Ortsgruppe schon in den letzten Jahren unter anderem bei naturschutzfachlichen Stellungnahmen unterstützt hat. Zur Seite stehen ihm Linda Kaindl als Zweite Vorsitzende und Georg Wörrle als Kassenwart. Ein großer Dank geht an Maria Voigt, die in den letzten Jahren die Ortsgruppe des Bund Naturschutz in Friedberg mit ihren rund 400 Mitgliedern kommissarisch geleitet hat. Nun gibt sie ihr Amt weiter, wird aber mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Ein großes Anliegen des neuen Vorstandes ist die Pflege der vom Bund Naturschutz in Friedberg betreuten Biotope. Die Ortsgruppe möchte sich wieder etwas breiter aufstellen und Naturinteressierte dabei einbinden. Die erste Aktion ist die Anlage einer Benjes-Hecke an der Grundschule Derching. Am Mittwoch, 19. Oktober, ab 11.30 Uhr werden dafür helfende Hände gesucht. Eine Benjes-Hecke ist einen Totholzhecke, die als Unterschlupf, Lebensraum und Nahrungsplatz für Kleintiere und Insekten dient. Bei Interesse bitte melden unter bn-friedberg@web.de oder 0821/4308735.

Wer gerne im Naturschutz aktiv werden möchte oder sich für Veranstaltungen interessiert, kann eine Interessensbekundung an die oben genannte E-Mail-Adresse senden. (AZ)