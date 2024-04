Buntes Treiben auf dem Friedberger Pfingstmarkt am 5. Mai 2024

Der Friedberger Pfingstmarkt am 5. Mai wartet mit einer Besonderheit auf: Handwerksbetriebe beraten rund ums Thema Energie.

Leckere gebrannte Mandeln, zahlreiche bunte Stände und ein Kinderbasteltisch - all das und noch viel mehr gibt es auf dem jährlichen Pfingstmarkt hier in Friedberg. Wer keine Lust auf den immer gleichen Sonntag hat, kann das Markttreiben am 5. Mai besuchen und sich selbst von den zahlreichen Attraktionen überzeugen lassen.

Der Pfingstmarkt ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Ab 10 Uhr öffnen die bunten Marktstände. Um 12 Uhr folgen dann die Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt und die Läden im Fachmarktzentrum unterm Berg. Der Markt kann mithilfe der kostenfreien Marktbusse aus den Friedberger Ortsteilen erreicht werden.

Obst und Gewürze beim Friedberger Pfingstmarkt 2024

Die Marktstände bieten die unterschiedlichsten Produkte an. Von den verschiedenen Dekoartikeln, Küchenhelfern, Kleidung über Accessoires, Gewürze bis zu Obst und Gemüse ist hier für jeden etwas dabei. Auch für den kleinen Hunger ist gesorgt - verschiedene Stände bieten ein großes Angebot an, das von herzhaften Wurstsemmeln bis hin zu gebrannten Mandeln oder Ausgezogenen geht. Wer sich beim Essen lieber hinsetzen möchte, kann im Altstadtcafé ein Stück Kuchen essen, in der Laterne einen sommerlichen Cocktail genießen oder eines der sonstigen zahlreichen Cafés und Restaurants in der Ludwigstraße aufsuchen.

Neben den Verkaufsständen erwartet die Besucher und Besucherinnen außerdem ein breit gefächertes Programm unter dem Motto "Energie-Sonntag" rund um das Thema Energie auf dem Marienplatz. Lohnt sich ein Wechsel zum Stromanbieter aus der Region mit Naturstrom? Sollte man lieber einen Akku- oder benzinbetriebenen Rasenmäher kaufen? Lokale Handwerksbetriebe werden diese sowie Fragen zum Erneuerbaren-Energie-Gesetz beantworten.

Aktionen für Kinder beim Marktsonntag im Mai 2024 in Friedberg

Aber auch für Kinder ist einiges geboten. An einem Basteltisch können die Kleinen ihrer Kreativität freien Lauf lassen, sich austoben und kleine Geschenke für den anstehenden Muttertag basteln.

Ab 15 Uhr veranstaltet die Stadt Friedberg zudem eine Stadtführung, bei der nicht nur die Kinder, sondern die ganze Familie Spaß haben kann. Die Führung startet um 15 Uhr am Marienplatz und steht unter dem Thema "Redewendungen und Sprichwörter früher und heute". Gemeinsam werden sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit Ausdrücken wie "Steinreich sein", "Torschlusspanik haben" oder "einen Zahn zulegen müssen", beschäftigen.