Busunternehmer widerspricht Stadträten

Kritik an den Friedberger Adventsbussen und auch an den regulären Linien war in der letzten Sitzung des Stadtrates geäußert worden. Die Busse in die Ortsteile an den Sonntagen seien teilweise nicht gefahren. Auch auf regulären AVV-Linien in der Kernstadt gebe es Probleme bzw. Ausfälle, hatte unter anderem die Grünen-Politikerin Marion Brülls gesagt.

Dem widerspricht die Firma Demmelmair. Weder bei den Adventsbussen noch auf regulären Linien seien ihm Ausfälle bekannt, so Inhaber Gerhard Bestele. Auf regulären Linien müsse er sonst dem AVV Vertragsstrafe leisten. Das Unternehmen leide nicht an Personalmangel.

Der ehrenamtliche ÖPNV-Beauftragte der Stadt Friedberg. Prof. Manfred Schnell, bestätigt das. Auch ihm seien keine Unregelmäßigkeiten untergekommen. Schnell kritisiert jedoch die Streichungen des Landkreises im Linienverkehr, vor allem den Wegfall der Verbindungen Richtung Ried und Eurasburg an den Samstagen. (kru)