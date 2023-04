Chippenham-Ring nach Unfall am Dienstagabend gesperrt

Wegen eines Unfalls musste die Friedberger Umgehungsstraße kurzzeitig gesperrt werden.

Gleich vier Autos waren am Dienstag in einen Unfall auf dem Friedberger Chippenham-Ring verwickelt. Die Umgehungsstraße musste gegen 18 Uhr kurzzeitig gesperrt werden, weil Öl ausgelaufen war. Nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort gab es zwar Blechschaden und zwei Autos mussten abgeschleppt werden, verletzt wurde aber niemand. Genaue Angaben zum Unfallhergang konnten am Abend noch nicht gemacht werden. (AZ)