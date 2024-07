Chöre und das Orchester von St. Jakob begeistern das Publikum

Am Abend vor dem Pfarrfest von St. Jakob zog ein Konzert Besucherinnen und Besucher in die Stadtpfarrkirche. Klassik und Moderne versprach Jakob Schmidt, der in heiterer Manier durch das Programm führte und Julian Schmidt übernahm die Gesamtleitung und Organisation. Zugegen war auch Pater Steffen Brühl, der sich erfreut über die Darbietungen zeigte. Das Programm war vielversprechend und abwechslungsreich, immer wieder traten die Themen Liebe, Frieden und Menschlichkeit in den Fokus.

Das Intro gaben die vielen Musikerinnen und Musiker vom Collegium Musicum, das schon lange zusammen musiziert. Die Leitung hatte Dirigentin Monika Trinkl-Peters und das Orchester begann mit einem Tango, dem noch ein weiterer folgte. Im Anschluss noch ein Pizzicato Tango, der etwas ungewöhnlich klang. Eine kleine Nachtmusik und ein Thema aus Miss Marpel folgten. Begleitet wurden die Streicher dabei von Andreas Mayer am Flügel, Katja Graf mit der Querflöte und Gerd Peters mit der Klarinette. Jedes Stück quittierte das Publikum mit Beifall.

Der neue Gloria-Chor zeigt in St. Jakob sein Können

Die sechs Sängerinnen des neuen Gloria-Chores, der 2023 gegründet worden war und unter der Leitung von Vincent Semenou steht, begannen mit einem Volkslied aus Westafrika, das Semenou mit der Gitarre begleitete. Bei den vier weiteren Liedern aus Südafrika durfte das Publikum die Sängerinnen kräftig unterstützen und sang eifrig mit.

Nach der Pause traten die Jakobsingers auf die Bühne. Die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Andrea Schmid, ehemals Pfarrgemeinderatsvorsitzende, beherrschen nicht nur geistliche, sondern auch moderne Musik. The Lion sleeps tonight oder my boy Lollypop waren unter starkem Applaus zu hören. Auch dieses Ensemble machte einen Ausflug nach Südafrika und sang ein Volkslied. Später wandelten die Sänger in Sally´s Garden.

Vielseitiges Programm bei Kirchenkonzert in Friedberg

Im Programm des Kirchenchors, unter der Leitung von Monika Trinkl-Peters, fanden sich unter anderem Lieder aus dem 16. Jahrhundert: Kommt ihr Gspielen oder mit Lieb bin ich umfangen. Und wer kennt nicht den Text von Paul Gerhard: „Geh aus mein Herz und suche Freud.“ Zum Schluss wünschten die Sänger und Sängerinnen noch Wochenend‘ und Sonnenschein, ursprünglich von den Comedian Harmonists.

Die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer honorierten die gelungenen Darbietungen der Chöre und auch des Orchesters mit viel Beifall. Vor und nach dem Konzert hat das Team Feste & Licht im Rahmen des Konzertabends Kulinarisches angeboten, was besonders gut angenommen wurde. „Ich freue mich über die vielen positiven Rückmeldungen und möchte die großartige Leistung der Chöre und des Orchesters würdigen, die mit viel Leidenschaft und Energie Lieder und Orchesterwerke darbrachten, was sich offensichtlich auch im Publikum spüren ließ“, stellte Pater Brühl resümierend fest.