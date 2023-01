Christbäume füllen Kasse der Friedberger Pfadfinder

Jugendliche sammeln nach Weihnachten die ausgedienten Bäume ein. Zum Erfolg der Aktion tragen viele helfende Hände bei.

Bei der Christbaum-Rückholaktion der Friedberger Pfadfinderinnen und Pfadfinder wurden um die 520 Bäume eingesammelt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das wieder eine deutliche Steigerung. Der Erlös aus der Aktion - pro Baum kostet die Abholung drei Euro - kommt der Jugendarbeit der Pfadfinder zugute.

Mit warmer Kleidung, Warnwesten und Arbeitshandschuhen gewappnet, trotzten 30 fleißige Helferinnen und Helfer dem nasskalten Wetter, um die ausgedienten Bäume abzuholen. Unterstützt wurden sie wieder durch mehrere Fahrzeuggespanne. Darunter waren Traktoren sowie ein Laster der Firma Ziegenaus.

Friedberger Pfadfinder lassen Bäume kleinhäckseln

Tatkräftig und motiviert gingen die kleinen Teams in den zugeteilten Sammelgebieten ans Werk. Dort fuhren die Fahrer der Traktoren anhand von Adresslisten die einzusammelnden Bäume an. So passierte es aber auch, dass der Abholtermin vergessen und die Sammeltrupps gerade noch auf der Straße bei der Joggingrunde entdeckt wurden oder der Baum noch schnell abgeschmückt werden musste. Auch versank manch ein Helfer auf dem Hänger beim Stapeln der Bäume in den Untiefen der nadelnden Fracht und war auf Hilfe angewiesen, sich aus der misslichen Lage befreien zu können. Anschließend wurden die ausgedienten Bäume zum Abladen zum Bauernhof der Familie Gail nach Rederzhausen gebracht. Dort wartete bereits der Häcksler der Firma Pfundmeir auf die ausrangierten Tannen, die sich dort schon mehrere Meter hoch auftürmten.

Die Stammesvorsitzenden von PSG und DPSG sprachen allen Beteiligten ein großes Lob für ihr tolles Engagement aus - ohne die großartige Unterstützung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wäre diese Aktion nicht möglich und so reibungslos verlaufen. Sie dankten auch dem Team des Begegnungscafés Divano, das zum wiederholten Male eine der Vorverkaufsstellen für die Bändel war. (AZ)