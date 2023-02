Friedberg

Christian Ude mit nachdenklichen Tönen beim Neujahrsempfang der SPD

Der Münchener Ex-OB Christian Ude mahnte bei seinem Auftritt auf dem SPD-Neujahrsempfang in Friedberg zum "strengen Nachdenken" im Kontext des Ukraine-Kriegs.

Plus Beim Neujahrsempfang der SPD Friedberg geht es um Bauhof, Finanzen und Wohnungsbau. Der Münchner Ex-OB Ude beschäftigt sich in seiner Rede mit dem Ukraine-Krieg.

Kann man positiv ins neue Jahr blicken? Diese Frage stellen sich auch die Parteien. Das Fazit der Friedberger SPD fiel bei ihrem Neujahrsempfang zumindest zur Stadtentwicklung optimistisch aus. Der prominente Gastredner Christian Ude schlug dagegen bei seiner Rede über den Ukraine-Krieg sorgenvolle Töne an. Er regte mehr Nachdenklichkeit in der öffentlichen Debatte an.

