Christina Götz sammelt Schwimbeck-Bilder, seit sie 19 ist

Plus Die Schwimbeck-Ausstellung im Museum läuft noch eineinhalb Wochen. Die Friedberger Rechtsanwältin Christina Götz hat einige Bilder dafür zur Verfügung gestellt.

Von Ute Krogull

3500 Besucherinnen und Besucher zog die Ausstellung "Unheimlich. Werke von Fritz Schwimbeck" im Schloss bislang an. Viele sind fasziniert von den düsteren, detailreichen Bildern, in denen man einiges von Friedberg entdecken kann. Christina Götz liebt diese Werke seit Langem, war schon mehrere Male in der Ausstellung, für die sie auch Werke zur Verfügung stellte. Die Rechtsanwältin sammelt alles rund um den gebürtigen Friedberger. Ihre Leidenschaft begann bereits 1995, als sie gerade einmal 19 Jahre alt war.

Auslöser war eine Ausstellung am Gymnasium, die Götz mit ihrer kulturinteressierten Mutter besuchte. "Wir waren beide total hingerissen", erzählt sie. Als die Mutter einige Zeit später einen Friseurtermin in München hatte, begleitete die Tochter sie und stöberte in Schwabinger Antiquariaten nach Büchern mit Schwimbeck-Illustrationen. Was sie fand, war eine Mappe mit Drucken. Ein Teil davon war das Abiturgeschenk ihrer Eltern – und der Grundstock für eine Sammelleidenschaft. Was aber zieht eine junge Frau aus gutbürgerlichen Verhältnissen zu Werken hin, die Albträume, Fieberfantasien und Ängste thematisieren? Christina Götz sagt: "Er hat die Szenen zu den Gedanken in meinem Kopf eingefangen." Sie hatte ein Faible fürs Gruselige, las viel, vor allem Edgar Allan Poe, E.T.A. Hoffmann, Bram Strokers "Dracula" und ähnliche Literatur.

