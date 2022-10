Friedberg

Citizen Science: Wissen für alle – auch in Friedberg

Plus Immer mehr Privatpersonen – sogenannte Citizen Scientists – forschen ehrenamtlich. Einer lebt in Friedberg und hat mit seiner Forschung schon viel erreicht.

Isaac Newton, Charles Darwin und Francis Bacon haben alle eines gemein: Sie durchliefen keine klassische akademische Laufbahn, wie wir sie heute kennen. Denn bis zur Spezialisierung der Wissenschaften Ende des 18. Jahrhunderts und dem Aufkommen von technischen Universitätsbetrieben war etwas die Regel, was mittlerweile wieder häufiger betrieben wird: Menschen beteiligen sich privat am Forschungsprozess. Das wird heutzutage mit dem Anglizismus "Citizen Science" bezeichnet. Ein solcher Citizen Scientist – Markus Bindhammer heißt er – wohnt mit seiner Frau und Tochter in Friedberg. Schon früh interessierte der mittlerweile 50-Jährige sich für Naturwissenschaften. Der Weg, den er in seiner Jugend jedoch einzuschlagen schien, ließ nicht vermuten, dass er Jahre später selbst gebaute Roboter im Büro stehen haben würde und das erste eigene Buch kurz vor der Veröffentlichung steht.

