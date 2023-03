Codier-Aktion für ein sicheres Fahrrad

So schützen Sie sich vor Diebstahl: Was ADFC, Händler und Polizei empfehlen.

Fahrraddiebstahl gehört zum täglichen Brot der Polizei. Eine individuelle Codierung hilft, die Räder zu sichern und etwaige Diebe abzuschrecken. Der ADFC Augsburg bietet hierfür am Samstag, 1. April, in Mering und am Sonntag, 21. Mai, in Friedberg Codiertermine an. "Diese Kennzeichnung des Rades ist auf jeden Fall sinnvoll, da sie das Ermitteln des Besitzers vereinfacht. Eine Rahmennummer hilft hierfür nicht", weiß Clemens von Tucher vom ADFC Augsburg.

Eine Codierung zum Schutz

Der komplexe Code aus Ziffern und Buchstaben setzt sich aus der Eigentümer-Identifizierungs-Nummer (EIN-Code) zusammen. Dieser Code liefert verschlüsselt Informationen zum Besitzer. Findet die Polizei also ein Rad mit einer Kodifizierung, kann der ursprüngliche Besitzer schnell ermittelt werden. Der Code wird entweder eingraviert, eingeprägt oder aufgeklebt und mit einer Schutzfolie abgedeckt. Diebe können diese Markierung nicht spurenlos entfernen – ein Weiterverkauf wird deutlich erschwert. Der Verkaufswert eines gestohlenen Rades sinkt deutlich – der Diebstahl lohnt sich nicht mehr.

Der Fahrradcode wird am Fahrradrahmen – meist auf das Sattelrohr angebracht. Die Stabilität des Rahmens wird dadurch nicht beeinflusst. Durch das Benutzen einer Grundierfolie werden Lackschäden am Rad vermieden. Eine Codierung ist schnell angebracht und ist ein wirksames Präventionsmittel. Diebe werden abgeschreckt, der Weiterverkauf erschwert und eine Rückführung erleichtert. Deutschlandweit werden Codieraktionen gut angenommen. "Bis zu 100 Räder werden an einem solchen Aktionstag in Großstädten markiert" berichtet Clemens von Tucher. "Mittlerweile verlangen auch viele Versicherungen eine Codifizierung als Nachweis", erklärt der ADFC.

Tipps, um einen Diebstahl zu verhindern

Eine weitere Schutzmaßnahme ist das richtige Abschließen des Rades. "Das Wichtigste hierbei ist das richtige Schloss", erklärt das Radlhaus in Kissing. Es muss ein massives und stabiles Ketten-, Bügel- oder Faltschlos sein. Von Schlössern, die es schon für wenige Euro gibt, rät der Radladen dringend ab. Einen weiteren Tipp hat die Friedberger Polizei: "Immer die Rahmennummer auch schriftlich hinterlegen!" Ohne diese Nummer sei es sehr schwierig ein Rad wiederzufinden.

Zwischen zehn und 15 Euro kostet eine Codierung des ADFC. Es lohne sich auf jeden Fall, da "manche Versicherungen dadurch sogar günstiger werden" rät Clemens von Tucher. Zum Codiertermin muss das eigene Fahrrad mitgebracht werden. Ebenso benötigt man einen Identitäts- und Eigentumsnachweis. Am 1. April wird auf dem Radflohmarkt in Mering an der Grundschule in der Amberieustraße 9 codiert. In Friedberg findet der Termin am 21. Mai auf dem Pfingstmarkt statt. Weitere Informationen und Termine findet man auf der Webseite des ADFC.