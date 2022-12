Conny Lehmann schreibt eine Friedberger Adventsgeschichte für Kinder

Die Idee zu "Fridolin und Moritz" entstand bei einer der Aktionen der Friedbergerin, die ihren Gartenzaun immer wieder in ein Geschenkeparadies für Kinder verwandelt.

Conny Lehmann ist für ihr soziales Engagement in Friedberg bekannt, vor allem Kinder liegen ihr am Herzen. Jetzt hat sie für sie eine Geschichte in 24 Kapiteln über ein kleines Gespenst namens Fridolin und seinen menschlichen Freund Moritz verfasst - ein Adventskalender zum Lesen und Vorlesen. Friedberg, sein Adventsmarkt, das Schloss und vieles mehr bilden die Kulisse für die Abenteuer. Unserer Redaktion haben diese Friedberger Adventsgeschichten so gut gefallen, dass wir sie von 1. bis 24. Dezember veröffentlichen - jeden Tag eine, in der gedruckten Zeitung und im Internet.

Fridolin ist eigentlich ein kleines Gespenst aus Stoff, das zum Leben erwacht. Und wie so manche fantastische Geschichte hat auch diese einen Ursprung im echten Leben, in diesem Fall in der Thomas-Mann-Straße in Friedberg-West. Dort nämlich sind immer an Halloween kleine Stoffgespenster zu finden. Conny und Jürgen Lehmann haben sich im Corona-Lockdown eine Aktion ausgedacht, um Kinder zu überraschen und ihnen eine Freude zu bereiten. Denn die Jüngsten in der Gesellschaft, so finden sie, trafen die Corona-Maßnahmen besonders hart. Erstmals hängten sie also im Fasching 2021 kleine Geschenke an ihren Gartenzaun und luden Kinder über Facebook ein, sich eines davon auszusuchen. Die Aktion kam gut an und die 65-Jährige bastelte und kaufte auch für andere Anlässe Geschenke, kleine Stofftiere zum Beispiel, Spiele oder eben auch Stoffgespenster zu Halloween.

Hier hängt Fridolin, das Gespenst, noch am Zaun, als Geschenk. Foto: Sandra von Bonin

Engagiert ist die gebürtige Augsburgerin, die lange im Landratsamt Augsburg arbeitete, schon, seit sie vor vielen Jahren nach Friedberg-West zog, wo ihr Mann das Autohaus Lehmann führt. Sie gründete eine Mutter-Kind-Gruppe und engagierte sich für mehr Grün in der Stadt, war beim Altstadtfest aktiv. Zusammen mit ihrem Mann organisierte sie manches Fest. Auch saß sie zwei Perioden für die CSU im Stadtrat, kandidierte aber zuletzt parteifrei auf der SPD-Liste, um Bürgermeister Roland Eichmann zu unterstützen, wie sie sagt. Doch sie sagt: "Alles hat seine Zeit." Und so setzt sie sich nun im kleineren Rahmen ein, für ihr direktes Umfeld.

Die Zaun-Aktionen kommen sehr gut an. Kamen am Anfang ein paar Familien aus Friedberg-West, reicht der Einzugsbereich inzwischen in alle Friedberger Ortsteile und bis nach Mering. Fast 200 Geschenke gab es das letzte Mal - in einer knappen halben Stunde waren so gut wie alle weg. Den Leuten geht es nicht um den Wert der Geschenke. Viele bringen etwas zu trinken mit, stehen beisammen, ratschen - genau das zwanglose Beisammensein, das viele in der Pandemie so sehr vermisst haben. "Die Gemeinschaft ist einfach wichtig", sagen Lehmanns.

Conny Lehmanns Friedberger Adventsgeschichte entstand aus einer Aktion

Die Kinder zu beschenken bereitet Lehmanns jedes Mal große Freude, einmal allerdings ging ihr Herz besonders auf. Ein kleiner Bub nahm sich eines der aus Teddystoff selbst genähten Stoffgespenster, packte es aus der Umhüllung und drückte es innig ans Herz. Das war der Geburtsmoment von Fridolin und Moritz.

Die Friedbergerin setzte sich hin und begann zu schreiben, mehrere Wochen lang, dann waren die 24 kleinen Geschichten fertig. Die Illustrationen fertigte ihre Tochter Sandra von Bonin an. Sie erzählen mit einer Portion Lokalkolorit davon, wie Fridolin auf dem Stadtmarkt mit einem Rettich verwechselt wird, wie er auf dem Adventsmarkt ein bisschen zu viel Glühwein erwischt. Fridolin hilft beim Plätzchenbacken, trifft den Nikolaus - und hat einen großen Traum: Er möchte Schlossgespenst werden. Doch ganz so einfach ist das nicht ...

Ab dem 1. Dezember öffnet sich in unserem digitalen Adventskalender jeden Tag ein Türchen mit einem neuen Abenteuer des Schlossgespenstes Fridolin. Die neue Folge finden Sie immer ab sechs Uhr morgens hier.