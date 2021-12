Friedberg

06:00 Uhr

Corona: Das sagen Friedberger Studierende zum "Übergangssemester"

Plus Nach eineinhalb Jahren digitaler Lehre findetaktuell wieder Präsenzlehre an der Uni Augsburg statt. Doch die steht auf der Kippe. Drei Studierende berichten.

Von Sina Nachtrub

Es habe sich zum ersten Mal wie Studentenleben angefühlt, berichtet Andreas Germer. Der Friedberger studiert im dritten Semester Sozialwissenschaften an der Universität Augsburg und erlebt in diesem Wintersemester zum ersten Mal Vorlesungen im Hörsaal. So geht es vielen Studierenden an der Universität Augsburg nach eineinhalb Jahren digitaler Lehre.

