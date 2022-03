Corona-Spaziergang zieht jetzt mit Trommeln durch Friedberg

Plus Die Corona-Demo in Friedberg hat sich verändert. Sie ist jetzt angemeldet, lauter und findet auf der Straße statt. Der Versammlungsleiter erklärt die Hintergründe.

130 Menschen nahmen dieses Mal am Friedberger "Corona-Spaziergang" teil. Während die Zahlen in etwa gleich bleiben, ändert sich die Veranstaltung. Sie ist mittlerweile beim Landratsamt angemeldet, somit gelten andere Regeln. Und diese werden genutzt. Die Kundgebung ist lauter, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen die Fahrbahn statt den Gehweg nutzen und Transparente mitführen. Auch einen Versammlungsleiter gibt es, den Friedberger Mark Andreas Dörfler.