Corona-Tode am Krankenhaus Friedberg: "Ich ruhe nicht, bis alles aufgeklärt ist"

15 Patienten starben während des Corona-Ausbruchs am Friedberger Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft stellte ihre Ermittlungen dazu ein. Angehörige wollen erreichen, dass diese wieder aufgenommen werden.

Plus Staatsanwaltschaft und Landratsamt haben die Ermittlungen um den Ausbruch am Friedberger Krankenhaus für beendet erklärt. Angehörige haben Beschwerde eingelegt.

Müssen die Ermittlungen wegen des Corona-Ausbruchs am Friedberger Krankenhaus, in dessen Zuge 15 Menschen starben, neu aufgerollt werden? Ja, wenn es nach dem Willen von Angehörigen der Todesopfer geht. Es wurde Beschwerde gegen die Einstellung der Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Augsburg eingelegt. Eine Frau wandte sich außerdem an Ministerpräsident Söder und Gesundheitsminister Holetschek. Sie sei "entsetzt, wie viel hier gemauschelt, vertuscht und getäuscht wird", äußerte sie gegenüber unserer Redaktion. Wie viel Aussicht auf Erfolg hat die Beschwerde?

Betroffene haben grundsätzlich die Möglichkeit, binnen einer Frist gegen die Einstellung eines Verfahrens mangels ausreichenden Tatnachweises Beschwerde einzulegen. Die Staatsanwaltschaft hatte die Einstellung der Ermittlungen im Februar damit begründet, dass sich kein Zusammenhang mit dem Fehlverhalten einer Person habe nachweisen lassen, wiewohl Hygienekonzepte vereinzelt nicht vollständig umgesetzt worden seien. Die Tochter eines Todesopfers legte dagegen über ihre Rechtsanwältin Daniela Rose Beschwerde ein und begründete diese auch. Hierbei geht es konkret um den Tod des 89-Jährigen am landkreiseigenen Krankenhaus. Diesen habe man mit einem Mann in ein Zimmer gelegt, der Corona-Symptome aufwies und dessen Testergebnis (es erwies sich später als positiv) noch nicht vorlag.

