Corona und steigende Energiepreise: Wie lüften die Schulen im Wittelsbacher Land?

Plus Im Kampf gegen Corona müssen Schulen auch bei niedrigen Temperaturen lüften. Die Voraussetzungen in den heimischen Klassenzimmern sind unterschiedlich.

Das Lüften ist ein wichtiger Bestandteil des Schulalltags geworden, der kaum noch wegzudenken ist. Doch draußen wird es immer kälter und die Wintertage bahnen sich an. Um Corona aber weiterhin die kalte Schulter zu zeigen, nutzen die Schulen im Wittelsbacher Land verschiedene Mittel, um die vorgegebenen Hygienemaßnahmen einzuhalten. Luftfilter, dezentrale Lüftungsanlage oder doch bloß Stoßlüften?