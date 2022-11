CSU-Stadtverband setzt weiter auf Manfred Losinger

Delegierte wählen neuen Vorstand. in der Runde der Stellvertreter kommt es zu Veränderungen.

Manfred Losinger bleibt Vorsitzender des CSU-Stadtverbandes Friedberg. Der stellvertretende Landrat wurde von den 70 Delegierten der zehn Ortsverbände mit einem fast 100 prozentigen Ergebnis bestätigt. Seine Stellvertreter sind Florian Wurzer, Rainer Scheuffele und Paul Trinkl. Letztere zwei ersetzen Christl Fischer und Martin Trübenbacher, die nicht mehr erneut für diese Aufgabe kandidierten. Die Kasse führen weiterhin Peter Gürtler und Florian Fleig, als neues Schriftführerteam übernehmen Marcel Bagdons und Susannah Lindermeier Verantwortung.

Der wiedergewählte Vorsitzende rückte besonders die Zeit des Kommunalwahlkampfes und der Corona-Pandemie in den Blick. In dieser Zeit habe man nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern sei mutig und mit neuen Ideen weiter vorangegangen, so Losinger. Neben Mitgliederbriefen, zahlreichen Onlinesitzungen des Vorstandes und der Inforunde Kommunalpolitik wurden – sobald es die Pandemielage zuließ – wieder zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen im Freien durchgeführt wie aus zahlreichen Bildern der Präsentation ersichtlich war. Losinger bedankte sich bei allen, die in den letzten drei Jahren so aktiv und engagiert mitgearbeitet haben und verabschiedete die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder mit Blumen und einem kleinen Präsent.

Lob für das Engagement des CSU-Stadtverbands Friedberg

Ihren Dank sprachen auch Landrat Klaus Metzger, Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko und Bezirksrat Tomas Zinnecker in ihren Grußworten aus. Der CSU-Stadtverband Friedberg, mit Manfred Losinger an der Spitze, sei eine über das übliche Maß hinaus engagierte Organisation, die auch einen kritischen und differenzierten Blick auf die Geschehnisse in der Stadt werfe und sich konstruktiv in die Politik der Stadt und des Landkreises einbringt. (AZ)