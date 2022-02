Friedberg

17:00 Uhr

Damit sich alle sicher fühlen: Pfarrei St. Jakob stellt Schutzkonzept vor

Plus Die Friedberger Stadtpfarrei will Menschen uneingeschränkten Schutz bieten. Mit ihrem Konzept übernimmt sie eine Vorreiterrolle in der Diözese Augsburg.

Von Christine Hornischer

In der Friedberger Stadtpfarrei sollen sich alle Menschen sicher, respektiert und wohlfühlen. Wie dieses Ziel zu erreichen ist, beschreibt das Institutionelle Schutzkonzept (ISK), das am Aschermittwoch vorgestellt wird. Was für Stadtpfarrer Steffen Brühl besonders wichtig ist: Das ISK wurde seit 2018 vom gesamten Team von St. Jakob entwickelt. Auch wurden unter den Gemeindemitgliedern 60 Fragebögen verteilt und so deren Meinung eingeholt.

