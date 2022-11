Friedberg

06:45 Uhr

Das Auto ist in Friedberg das beliebteste Verkehrsmittel

Plus Eine Erhebung zum Mobilitätsverhalten von Friedbergerinnen und Friedbergern 2021 führte die Hochschule Augsburg durch. Bus und Bahn schnitten schlecht ab.

Von Bianca Dimarsico Artikel anhören Shape

In Friedberg fährt man gerne mit dem Auto. Wenn es nicht zu weit ist, geht man auch zu Fuß oder nimmt das Rad. In den Bus steigen die wenigsten. Das ergab eine repräsentative Befragung zum Mobilitätsverhalten der Bevölkerung, welche die Stadtverwaltung in Kooperation mit der Hochschule Augsburg durchführte. Ziel war das Erarbeiten von Lösungsansätzen für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur. Vor allem der Anteil an Radfahrenden soll in Zukunft steigen. Professor Michael Krupp stellte im Umweltausschuss die Bilanz vor und erklärte, wieso viele Menschen sich gegen das Fahrrad und für das Auto entscheiden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen