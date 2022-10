PV für die Altstadt, Tempo 30 in der Afrastraße: Das beschäftigt die Friedberger

Plus Die aktuelle Weltpolitik ist auch Thema in der Friedberger Bürgerversammlung. Neben Notfallplänen ging es um erneuerbare Energien, Tempolimits und mehr.

Einmal im Jahr stellt sich der Bürgermeister in einer Bürgerversammlung den Anliegen der Friedbergerinnen und Friedberger. Rund 60 Menschen kamen in die Stadthalle, um die jährliche Bilanz der Stadt anzuhören und eigens ausgewählte Themen anzusprechen. Einiges wird weiter diskutiert, einiges räumte Bürgermeister Eichmann direkt aus dem Weg.