Das bietet das Museum im Wittelsbacher Schloss im Jahr 2023

Vorträge, Kreativ-Workshops, Kinderprogramm und Schreiben: Ins Friedberger Museum lockt nicht nur die Dauerausstellung.

Friedberg vom Schlossturm aus

Von Mai bis Oktober ist der Turm für Museumsbesucher jeden ersten Freitag des Monats von 14 bis 15.30 Uhr geöffnet.

Termine: 2. Juni, 7. Juli, 4. August, 1. September, 6. Oktober.

Aussicht vom Friedberger Schlossturm aus: In der warmen Jahreszeit ist er jeden ersten Freitag im Monat geöffnet.. Foto: Anna Katharina Schmid

Führungen im Friedberger Museum

Uhren sind ein Schwerpunkt des Friedberger Museums. Bei der Führung "Friedberg in Objekten" spielen sie eine wichtige Rolle. Foto: Andreas Brücklmair

Friedberg in Objekten: Von prachtvollen Uhren, seltenen Funden und feinen Herrschaften erfahren Gäste bei dieser Überblicksführung an folgenden Sonntagen um 14 Uhr: 4. Juni, 2. Juli, 6. August, 3. September, 1. Oktober, 5. November.

Geschichte mit Geschmack: Wechselnde öffentliche Themenführungen mit anschließendem Kaffee und Kuchen im Museumscafé an folgenden Sonntagen um 14 Uhr (Führung 9,80 Euro inkl. Eintritt, Kaffee und Kuchen): 17. September: Reinhart Heinsdorff. Kunst im Kleinformat, 15. Oktober: Genuss im 18. Jahrhundert. Der Siegeszug von Tee, Kaffee und Kakao; 19. November: Unbekannte Welten. Spektakuläre Funde der Archäologen in Friedberg.

Um Voranmeldung wird gebeten unter 0821/6002-684.

Vorträge "Friedberger Forum"

Die frühere Museumsleiterin Adelheid Riolini-Unger hat ein Buch über die Friedberger Bildhauer-Familie Öberl geschrieben. Dazu hält sie nun auch einen Vortrag. Foto: Ute Krogull

In der Vortragsreihe Friedberger Forum beleuchten Experten Friedbergs Geschichte, behandeln weiterführende historische Themen oder ordnen Objekte des Museums in ihre größeren historischen Zusammenhänge ein. Um Voranmeldung wird gebeten unter 0821/6002-684

Die Bildhauerfamilie Öberl. Geschichte und Ausbreitung ihrer Werke in Bayerisch-Schwaben und Ostbayern

Dr. Adelheid Riolini-Unger, Kunsthistorikerin und ehem. Museumsleiterin; Donnerstag, 11. Mai, 19 Uhr, Großer Saal.

Von Atemnot bis Zeitmesser. Eine Reise ins Medaillenwerk von Reinhart Heinsdorff

Dr. Martin Hirsch, Kommisarischer Leiter Staatliche Münzsammlungen München

Freitag, 22. September, 19 Uhr, Schlossremise

Entdeckerprogramm für Kinder im Schloss

Für Kinder bietet das Friedberger Museum ein altersgerechtes Entdeckerprogramm. Es geht um Römer ebenso wie um Sterne. Foto: Museum Schloss Friedberg

Für alle neugierigen jungen Entdecker bietet das Museum an folgenden Freitagen von 10 bis 12 Uhr ein abwechslungsreiches Programm. Anmeldung erforderlich unter 0821/6002-684:

2. Juni: Tierisch was los im Museum; 4. August: Salve! Die Römer in Friedberg (Anmeldung über Feienprogramm Kids der Stadt Friedberg), 3. November: Gruselalarm! Wer spukt im Wittelsbacher Schloss?; 17. November, 14.30 bis 16 Uhr: Funkelnder Sternenglanz.

Schreib-Workshop mit Katharina Maier

Schriftstellerin Katharina Maier ließ sich von Fritz Schwimbecks Bildern zu einem Schreib-Workshop inspirieren. Foto: Museum Friedberg

Welten der Zukunft, ein Schreib-Workshop, inspiriert von Fritz Schwimbeck, Samstag, 30. September, 10.30 bis 15 Uhr, Anmeldung unter www.katharina-maier.de.

Künstlerisch Arbeiten mit Michèle Greiner

Michèle Greiner liebt die Schrift als Ausdruck der Kreativität. Sie gibt Kurse in Kalligrafie, Book-Art und Handlettering. Foto: Valentin Greiner

Die Grafikdesignerin Michèle Greiner bietet künstlerische Workshops an. Hier dreht sich alles um die Themen Schrift und Schreiben in allen Facetten. Die Kurse richten sich an Kreative ab 16 Jahren. Informationen sowie Anmeldung und Bezahlung laufen direkt über schriftspur.de.

Book-Art "PapierDiamanten", Kreativ-Workshop, Samstag, 17. Juni, 10.30 bis 12.30 Uhr

PrickelKunst. Kleine Pikse für strahlende Wirkung, Kreativ-Workshop, Samstag, 17. Juni, 13.30 bis 15.30 Uhr

Mini-Album für deine Phantasie-Pflanzen, Mixed-Media-Kreativ-Workshop, Sonntag, 18. Juni, 10.30 bis 16 Uhr

Watercolour und Handlettering. Dein Sommerjournal, Für Lettering-Anfänger und Fortgeschrittene, Samstag, 9. September, 10.30 bis 16 Uhr

Miniatur-Landschaften aus Papier und Stoff, Mixed-Media-Kreativ-Workshop, Sonntag, 10. September, 10.30 bis 16 Uhr

Wellness-Kalligrafie. Finde Deine innere Ruhe, Wellness-Workshop: Freie Kalligrafie, Samstag, 28. Oktober, 10.30 bis 16 Uhr

Handprägen. Ein Spiel mit Licht und Schatten, Kreativ-Workshop, Sonntag, 29. Oktober, 10.30 bis 16 Uhr.

Unziale. Festliche Einstimmung in den Advent, Zwei-Tages-Workshop Kalligraphie mit der Bandzugfeder, Samstag und Sonntag, 25. und 26. November, 10.30 bis 16 Uhr.

Kreativ werden mit dem Bastel-Kiosk

Es gibt viele Kreativ-Angebote. In einem Kurs des Bastel-Kiosks kann man zum Beispiel seine eigenen Stempel herstellen. Foto: Bastelkiosk

Für alle Fingerfertigen bietet der Bastel-Kiosk kreative Kurse. Von bunten Dekoblumen für die Wohnung bis hin zu liebevoll gestalteten Glückwunschkarten kann hier alles mit den eigenen Händen erschaffen werden. Die Kurse richten sich an alle Bastlerinnen und Bastler ab 16 Jahren. Informationen sowie Anmeldung und Bezahlung laufen direkt über bastelkiosk.de.

Upcycling: Porzellan gestalten, Sonntag, 25. Juni, 10.30 bis 13.30 Uhr.

gestalten, Sonntag, 25. Juni, 10.30 bis 13.30 Uhr. Florales Aquarell, Sonntag, 2. Juli, 10.30 bis 13.30 Uhr.

Linoldruck auf Textil , Sonntag, 17. September, 10.30 bis 13.30 Uhr

, Sonntag, 17. September, 10.30 bis 13.30 Uhr Sticken für Einsteigerinnen, Sonntag, 8. Oktober, 10.30 bis 13.30 Uhr

Stempeln & Embossing, Sonntag, 12. November 10.30 bis 13.30 Uhr

Führungen der Vhs Aichach-Friedberg im Museum

Ein Fenster im Schloss zeigte im Rahmen der Landesausstellung Friedberg als "Gegenstadt" zu Augsburg. Um diese Nachbarschaft geht es bei einer Vhs-Führung. Foto: Ute Krogull

In Kooperation mit der Volkshochschule Aichach-Friedberg findet die Führungsreihe "Vhs-MuMi – Der Museumsmittwoch im Wittelsbacher Schloss" statt. Anmeldungen für die Kurse über vhs-aichach-friedberg.de.

International. Friedberger Uhren in ganz Europa , 5. Juli, 10.30 bis 12 Uhr.

in ganz , 5. Juli, 10.30 bis 12 Uhr. Aus Friedberg in die Welt hinaus. Friedberger Künstler und ihre Zeit, 4. Oktober, 10.30 bis 12 Uhr.

in die Welt hinaus. Friedberger Künstler und ihre Zeit, 4. Oktober, 10.30 bis 12 Uhr. Friedberg und Augsburg . Gesichter und Geschichten einer Nachbarschaft, 8. November, 10.30 bis 12.30 Uhr.

und . Gesichter und Geschichten einer Nachbarschaft, 8. November, 10.30 bis 12.30 Uhr. Visit the Schlossmuseum Friedberg and learn English – Englisch lernen im Museum im Wittelsbacher Schloss, Samstag, 13. Mai, 10.30 bis 13 Uhr.

Sonderausstellung "Das Lechtal im frühen Mittelalter"

Ab 16. Dezember läuft die Ausstellung "Zwischen Baiern und Schwaben. Das Lechtal im frühen Mittelalter". Erstmals werden wertvolle archäologische Fundes des frühen Mittelalters in einer umfassenden Zusammenschau präsentiert. Begleitend zur Ausstellung ist ein Rahmenprogramm in Planung.

Öffnungszeiten Museum im Wittelsbacher Schloss und Café

Das Friedberger Museumscafé mit seiner Terrasse im Grünen ist ein Geheimtipp. Für einen Besuch dort muss man keinen Eintritt zahlen. Foto: Ute Krogull