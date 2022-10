Das böse Erwachen beim ÖPNV in Aichach-Friedberg

Plus Das Neun-Euro-Ticket hat vielen den öffentlichen Nahverkehr schmackhaft gemacht, auch in Friedberg. Doch dieser Werbeeffekt droht verloren zu gehen.

Auch wenn das Neun-Euro-Ticket mehr für Ausflüge genutzt wurde als für den Weg zur Arbeit, führte es dazu, dass weitaus mehr Menschen mit Zug, Tram und Bus nach Friedberg fuhren als zuvor. Die Busse vom Park-and-Ride-Platz hinauf in die Stadt waren gut besetzt. Vielen machte das Ticket in Verbindung mit den hohen Benzinpreisen den öffentlichen Nahverkehr schmackhaft, den sie vorher nicht oder kaum kannten. Doch dieser positive Effekt droht ruckzuck wieder verloren zu gehen.