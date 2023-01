Das Divano will mit neuer Leitung voll durchstarten

Stefanie Widmann hat schon viele Ideen für die Begegnungsstätte der Pfarrei St. Jakob. Was ihr bei dieser Aufgabe besonders wichtig ist.

Das Divano hat eine neue Leiterin: Seit dem 1. Januar 2023 steht die Sozialarbeiterin Stefanie Widmann in dem Begegnungsort der Stadtpfarrei St. Jakob hinter dem Tresen. Die gebürtige Friedbergerin folgt damit Christine Schmitz nach, die sich aus gesundheitlichen Gründen hatte zurückziehen müssen.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Frau Widmann nicht nur eine hochqualifizierte Leitung für das Divano gewinnen konnten, sondern auch eine sympathische und engagierte Friedbergerin mit festen Wurzeln in der Gemeinde", erklärt Stadtpfarrer Steffen Brühl. Die mit 30 Wochenstunden angestellte neue Leiterin habe bereits in vielen Jahren bei der Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG) sowie diversen beruflichen Stationen bewiesen, dass sie Leitungsqualitäten besitze und mit Menschen umgehen könne: "Wir als Pfarrei und das Divano als Einrichtung können uns glücklich schätzen, dass wir nach längerer Pause jetzt wieder voll durchstarten und unser soziales Profil noch weiter schärfen können", freut sich Pater Brühl.

Das Café Divano in Friedberg steht für Kaffee, Kunst und Spirit(uelles). Foto: Ute Krogull (Archivbild)

Auch Stefanie Widmann sieht ihrer neuen Aufgabe mit Spannung und Freude entgegen. Das Divano sei für sie ein "alters- und gruppenübergreifender, inklusiver Begegnungsort", dessen Konzept sie sofort angesprochen habe. Besonders beeindrucke sie dabei das große Engagement der vielen Ehrenamtlichen, ohne die das Divano nicht funktionieren könne. "Ich habe schon viele Ideen für meine neue Position, aber es ist mir ganz wichtig, das Team und die ganze Gemeinde dabei mitzunehmen", betont Widmann: "Ich freue mich sehr auf viele Begegnungen im Divano und lade alle Menschen herzlich ein, sich auf eine Tasse Kaffee hier zu treffen!"

Die 1975 geborene Stefanie Widmann wuchs in Friedberg auf und war schon vom Grundschulalter an in der PSG aktiv. Neben ihrem Ingenieursstudium an der FH München engagierte sie sich zunächst auf Ortsebene und später auf Diözesan- und Landesebene als Vorstandsmitglied und in der Aus- und Weiterbildung der Ehrenamtlichen in dem katholischen Pfadfinderinnenverband: eine Aufgabe, der sie auch heute noch auf Bundesebene nachkommt. Zudem amtierte sie von 2015 bis 2020 als Vorsitzende der PSG-Landesstelle Bayern.

Vom Roten Kreuz zum Divano in Friedberg

Neben ihren Aufgaben bei der PSG war Widmann in einer Unternehmensberatung für den Bereich Lebensmittelhygiene tätig und arbeitete mit diversen Großunternehmen in Deutschland zusammen. 2011 schloss sie ihr Zweitstudium der sozialen Arbeit an der Stiftungsfachhochschule München mit dem Bachelor ab und wechselte danach als Bildungsreferentin und stellvertretende Geschäftsführung zum Bayerischen Jugendrotkreuz. 2022 arbeitete sie von Friedberg aus für ein Online-Unternehmen mit Sitz in Wien. Hier konzipierte sie unterschiedlichste Angebote im Bereich der Methodik und Didaktik für Unternehmerinnen und Unternehmer im Online-Business. (AZ)