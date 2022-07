Karl-Heinz Steffens im Interview: Was macht den Erfolg des Musiksommers aus?

Der künstlerische Leiter Karl-Heinz Steffens über die Anfänge und Besonderheiten des Musiksommers. Heuer stehen vom 31. August bis zum 4. September sechs Konzerte auf dem Programm.

20 Jahre Musiksommer, hätten Sie einst gedacht, dass das Festival solch eine Entwicklung nehmen würde?



Karl-Heinz Steffens: Als wir damals anfingen, sagte ich aus Spaß, ich rechne mit zehn Jahren. Dass es nun 20 geworden sind, ist in unserer schnelllebigen Zeit schon ein kleines Wunder. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir einerseits immer konsequent vom künstlerischen Wert der Programme ausgegangen sind, weniger vom Star-Rummel anderer Festivals. Andererseits sind es die "Bürger für Friedberg" und alle Helfer, die seit 20 Jahren im wahrsten Sinne unermüdlich für das Gelingen des Musiksommers hart arbeiten.

Was bleibt Ihnen da in Erinnerung?



Steffens: In der Planung gehen wir ja immer vom Inhaltlichen aus, von den Werken und deren Wirkung an sich. Da träumt man vorher von tollen Aufführungen mit den richtigen Kollegen und von spannenden Programmkombinationen in den Konzerten. In den vergangenen 20 Jahren haben sich diese Träume oft erfüllt. Bruckner in St. Jakob, Bach mit dem großartigen litauischen Chor, große Kammermusik mit tollen Kollegen, Tango mit Richard Galliano, 20 Jahre unsere Friedberg-Allstar Big Band. Aber auch die kleinen poetischen Anfänge, zum Beispiel mit dem viel zu früh verstorbenen Helmut Nieberle.

Was hat Sie rückblickend am meisten beeindruckt?



Steffens: Bis heute bin ich immer aufs Neue beeindruckt von all den guten Geistern, die eine wirklich akribische Arbeit machen, damit sich alle, Künstler wie Publikum, in Friedberg wohlfühlen. Auch muss ich meiner Frau danken, die nicht nur mitspielt, sondern viele Monate vorher gefühlte Tausend E-Mails verschickt und beantwortet, bis die jeweilige Besetzung für den nächsten Musiksommer schlussendlich steht.

Wie haben Sie sich in den beiden Corona-Jahren motiviert immer weiterzumachen?



Steffens: Corona war für die Kunst eine schwierige Zeit. Aber zu keinem Zeitpunkt stand infrage, den Musiksommer auslaufen zu lassen. Wenn wir eines gelernt haben, dann ist es doch, dass die Kultur die wichtigste Nahrung für die Seele ist. Auf die kann und will niemand verzichten, auch wenn es mal gesellschaftlich nicht rund läuft. Also, je mehr Krankheiten und Krieg um uns herum, umso mehr Mozart und Beethoven.

So klingt der Musiksommer 2022 1 / 7 Zurück Vorwärts Mittwoch, 31. August, 20.30 Uhr, Rothenberghalle: Jazzkonzert "School Of Pop": In diesem Jahr melden sich die Friedberger Allstars mit fetzigen Pop-Grooves zurück. Berühmte Songs von Stevie Wonder, ABBA, Filmmusiken, Amy Winehouse und vielen anderen Pop-Giganten erleben in den Arrangements von Thomas Zoller ihre Premiere im Musiksommer.

Donnerstag, 1. September, 19.30 Uhr, Wittelsbacher Schloss: Nachtmusik im Schloss; Zwei Länder faszinierten das Publikum des frühen 20. Jahrhunderts in besonderem Maße. Da war Ungarn, mit seiner unendlich reichen Volksmusik und dann Spanien, das Land des Flamenco und der Habanera. Zu hören ist ungarische Musik von Zoltán Kodály und das berühmte Klavierquintett von Johannes Brahms, dem größten Ungarn-Fan unter den Meistern des 19. Jahrhunderts. Außerdem das Klavierquartett von Joaquín Turina und die "Siete Canciones Populares" von Manuel de Falla, gesungen von der Mezzo-Sopranistin Daria Rositskaya.

Freitag, 2. September, 19.30 Uhr, St. Jakob: Himmlische Klänge; es erklingt das "Stabat Mater" des italienischen Barockmeisters Giovanni Battista Pergolesi. Zwei Gesangssolistinnen interpretieren gemeinsam mit dem Festival-Ensemble dieses berühmte Werk italienischer Barockmusik. Franz Schubert galt schon immer als der Sehnsuchtskomponist der Romantik. In seinem Oktett steht, neben der großen Virtuosität der einzelnen Instrumente, oft die Zeit förmlich still, und es öffnen sich Türen in eine jenseitige Welt.

Samstag, 3. September, 15 Uhr, Rothenberghalle: Kinderkonzert "Peter und der Wolf"; das Musikmärchen für Kinder von Sergei Prokofjew hat das Ziel, Kinder mit den Instrumenten eines Sinfonieorchesters vertraut zu machen. Heute ist es weltweit eines der am meisten gespielten Werke klassischer Musik.

Samstag, 3. September, 19.30 Uhr, Rothenberghalle: Wiener Geschichten; zwei besonders bekannte Walzer von Johann Strauss erklingen an diesem Abend zur Konzerteröffnung der Wiener Geschichten "Rosen aus dem Süden" und der Kaiserwalzer. Außerdem erklingen die "6 Lieder nach Maeterlinck" von Alexander von Zemlinsky, dem Wegbereiter von Gustav Mahler. Zum Wahl-Wiener geworden ist der Hanseate Johannes Brahms, dessen Serenade Nr.1 in ihrer Urfassung für Nonett dieses wienerische Konzert beschließt.

Sonntag, 4. September, 11 Uhr, Rothenberghalle: Matinee; Karl-Heinz Steffens plaudert über seine Musik. Und zwar mit seiner und ohne seine Klarinette. Steffens gestaltet die Matinee gemeinsam mit einigen Solisten des Festivals diese Matinee.

Karten unter Telefon 0821/ 609299 oder E-Mail an info@friedberger-musiksommer.de. (AZ)

Geben Sie uns doch einen kleinen Einblick in das Programm dieses Jubiläums-Festivals ...





Steffens: Auch in diesem Jahr gibt es noch kein Orchester, aber eine Fülle großartiger Musiker. Die Programme sind wieder verteilt auf Kirche, Rothenberghalle und diesmal auch Schloss, was uns besonders freut, haben wir doch viele Jahre darauf warten müssen, hier wieder spielen zu dürfen.

Große Kammermusik von Schubert bis Brahms, ein Höhepunkt geistlicher Musik mit dem Stabat Mater von Pergolesi, Peter und der Wolf für die Jüngsten und große Popsongs mit der Allstar-Band.

Ihr persönlicher Favorit?



Steffens: Als Mitwirkender und Planer habe ich natürlich keine Favoriten: Ich möchte ja, dass die Menschen in alle unsere Konzerte kommen und den Musiksommer als Ganzes erleben, denn er ist immer als Ganzes geplant.