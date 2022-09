Das erste Treffen mit den Gästen aus Zafi soll der Beginn einer Freundschaft sein

Plus Die Städtepartnerschaft mit der Stadt im westafrikanischen Togo nimmt Formen an. Dabei wird der Schwerpunkt der Begegnungen auf Bildung gelegt.

Ein Herzenswunsch geht mit dem Treffen im Friedberger Rathaus für Deutschlehrerin Irene Egah, den Generalsekretär des Kantons Zafi Kodjo Agboli und den Kantonschef und informellen Bürgermeister Yao Assikonyo in Erfüllung: Die angestrebte Städtepartnerschaft zwischen Friedberg und Zafi wird konkretisiert.