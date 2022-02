Das Friedberger Altstadtfest ist verschoben: So geht es jetzt weiter

Plus Die "Friedberger Zeit" findet erst 2023 statt. Trotzdem soll im Sommer einiges geboten werden. Die Planungen laufen bereits - und auch die für das Fest im nächsten Jahr.

Die Absage der "Friedberger Zeit" 2022 hat viele Menschen enttäuscht. Was sie für die Organisation bedeutet, wie es jetzt mit den Planungen für 2023 läuft und was im Sommer 2022 geboten sein wird, erklärt Kulturamtsleiter Frank Büschel.