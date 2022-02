Darum wird das Friedberger Altstadtfest auf das Jahr 2023 verschoben

Plus Soll die Friedberger Zeit wie geplant im Juli stattfinden? Die Stadtverwaltung hatte die Vorbereitungen vorangetrieben. Doch nun ist klar: 2022 wird nicht gefeiert.

Kann das Friedberger Altstadtfest wie geplant vom 8. bis 17. Juli stattfinden? Mit dieser Frage hat sich der Stadtrat am Donnerstagabend erneut beschäftigt. Mit 19 zu 10 Stimmen fiel die Entscheidung, das Fest um ein Jahr auf 2023 zu verschieben. Von Beginn der Debatte an prallten die Argumente aufeinander.