Das Friedberger Bürgernetz sucht Telefon-Engel für Senioren

Jeder Fünfte über 70 fühlt sich einsam. Das Bürgernetz kooperiert mit dem Verein Retla, um Gespräche zu bieten und sie zurück in die Gesellschaft zu holen.

Sich einsam fühlen ist keine Frage des Alters, aber für Seniorinnen und Senioren ist es mitunter besonders schwer, aktiv etwas dagegen zu tun. Wenn man z. B. nach dem Tod eines geliebten Menschen alleine zurückbleibt, die Kinder beruflich sehr eingespannt sind, Krankheit die eigene Mobilität stark einschränkt oder unmöglich macht, all das und vieles mehr verstärken die Isolation im Alter.

Aber wie verbreitet ist Einsamkeit unter Senioren? Untersuchungen zeigen: Jede und jeder Fünfte ab 70 hat Einsamkeitsgefühle, sieht teilweise nur einmal im Monat einen anderen Menschen oder hat oft überhaupt keinen Kontakt mehr. Während der ersten Corona-Pandemiewelle wurde das Projekt „Telefon-Engel – Gespräche gegen die Einsamkeit im Alter“ des Vereins Retla ins Leben gerufen. Älteren, einsamen Menschen werden ehrenamtliche Telefonpartner und -partnerinnen an die Seite gestellt, die regelmäßig mit ihnen in Kontakt treten. Bei schon mehr als 900 Menschen in Deutschland sorgen die Telefonpatenschaften für Verbundenheit, Wertschätzung und Lebensfreude. Nun soll der Raum Friedberg einbezogen werden.

Das Bürgernetz Friedberg kooperiert mit dem Verein Retla

Das von Retla („Alter“ rückwärts geschrieben) entwickelte Konzept möchte das Bürgernetz Friedberg hier in der Region stärker bekannt machen und damit das bestehende Angebot für Seniorinnen und Senioren weiter ergänzen. Retla setzt sich für das Wohl und die Wertschätzung von Älteren ein. Dabei unterstützt und initiiert der gemeinnützige Verein Projekte, die Menschen ab 60 Jahren Lebensfreude, Zuversicht und gesellschaftliche Teilhabe schenken – und sie dadurch aus ihrer zunehmenden Isolation locken.

Wie das Telefon-Engel-Projekt, das Betroffenen gute Gespräche anbietet – um sie so langfristig zurückzuholen in die Mitte der Gesellschaft. Gesprochen wird dabei über alles: Alltägliches, Familie, Hobbys, aber auch Ängste und Sorgen. Bis auf die gegebenenfalls anfallenden Telefongebühren ist das Angebot der „Telefon-Engel“ kostenlos.

Telefon-Engel telefonieren regelmäßig mit Senioren im Kreis Aichach-Friedberg. Foto: Christin Klose, dpa (Symbolbild)

Eine Seniorin aus der Region berichtet, dass sie durch einen Fernsehbericht in „Wir in Bayern“, in dessen Rahmen die Schauspielerin Michaela May und der – inzwischen verstorbene – Elmar Wepper als Schirmherren auftraten, auf Retla aufmerksam geworden sei. Nachdem das anfängliche Tandem nicht ganz gepasst hatte, hat sich inzwischen ein perfektes Match gefunden. Beide Frauen pflegen seit mittlerweile eineinhalb Jahren einen regelmäßigen, vertrauensvollen Kontakt. Es sei, wie wenn man miteinander in einem Café sitzt, sind sich beide einig. Und der regelmäßige Austausch, so die Seniorin, sei eine ganz große Hilfe.

Dabei sei es schön, dass beide aus der gleichen Region kämen. Es gebe Themen, die man leichter mit einer unbeteiligten Person, als mit jemandem aus der Familie besprechen könne. Wichtig sei, dass man sich in der Anfangsphase auf Regeln einigt, so die Telefonpatin: beispielsweise, wie oft Anrufe gewünscht sind, welche Themenbereiche besprochen werden, oder auch, wie die Gespräche ablaufen sollen.

Diese Regeln sollten idealerweise in Abständen hinterfragt und bei Bedarf angepasst werden, sind sich beide einig. Zuverlässigkeit und Vertrauen spiele dabei eine große Rolle. Letzteres baut sich natürlich erst im Laufe der Zeit auf, aber inzwischen freuen sich beide Seiten über die Leichtigkeit ihrer Telefonate. Der Erfahrungsbericht dieses Telefontandems zeigt, wie wertvoll die Gespräche sind – nicht nur für die Senioren und Seniorinnen, sondern auch für die Ehrenamtlichen. Beide empfänden den regelmäßigen Austausch als große Bereicherung in ihrem Leben, erzählen sie.

Kontakt zum Verein Retla und dem Bürgernetz Friedberg

Wer gerne regelmäßige Anrufe und gute Gespräche hätte, kann sich unter Telefon 089/18910026 von Montag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr bei Retla e. V. anmelden.

anmelden. Wer sich als Telefon-Engel engagieren möchte, schreibt an telefonengel@retla.org.

Weitere Informationen über Retla e. V. unter www.retla.org.

unter www.retla.org. Weitere regionale Angebote für Senioren und Seniorinnen unter www.buergernetz-friedberg.de. Von Montag bis Donnerstag stehen die Mitarbeiterinnen des Bürgernetzes Friedberg telefonisch unter 0821/21702418 zur Verfügung. (AZ)