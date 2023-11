Friedberg

vor 33 Min.

Das Friedberger Jugendzentrum ist so beliebt wie nie

Plus Ein Ort zum Abhängen: Bis zu 80 Jugendliche kommen freitags in das Friedberger Juze. Grund für den hohen Andrang ist nicht nur das vielfältige Angebot.

Von Anna Faber Artikel anhören Shape

Zwei Dutzend Jugendliche stehen gedrängt um einen Kicker. Alle rufen laut durcheinander. Obwohl das Turnier längst angefangen hat, bilden sich noch schnell Zweierteams. An einem Freitagabend herrscht im Friedberger Jugendzentrum kontrolliertes Chaos. Eine Handvoll Jugendlicher zocken FIFA auf der Playstation, andere spielen Keyboard im Musikraum. Die Stimmung ist freudig aufgeladen, gleichzeitig gehen alle sehr respektvoll miteinander um.

Mitten im Treiben: Elisabeth Schröttle und Alina Loos. Sie sind die Betreuerinnen im Juze und kommen bei den Jugendlichen gut an. Die 27-jährige Schröttle ist seit Mai Stadtjugendpflegerin in Friedberg. Erst mit ihrer Vorgängerin und seit September mit Alina Loos hat Schröttle maßgeblich dazu beigetragen, dass das Jugendzentrum in Friedberg wieder eine beliebte Anlaufstelle für junge Leute ist. Gerade an Freitagabenden verbringen mittlerweile bis zu 80 Jugendliche ihre Zeit im Juze. Die Kombination aus den engagierten Betreuerinnen und dem vielseitigen Angebot scheint bei den jungen Menschen ins Schwarze zu treffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen